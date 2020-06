Gest SCANDALOS în Argeş. O femeie a smuls o tufă de bujori de munte - specie protejată. "Tufele distruse de biped au 30 de ani"

Imaginea în care femeia apare în timp ce ţine în mână o tufă tăiată de bujori de munte a fost realizată de Sorin Lazăr, un fotograf profesionist, în zona Bâlea Tunel. Bărbatul a alertat i-a alertat pe salvamontişti despre incident.

Reprezentanţii Salvamont Argeş au publicat pe pagina de Facebook a instituţiei fotografia, însoţită de un mesaj dur.

"Reamintim troglodiţilor că bujorul de munte e specie protejată şi se iau amenzi grase la buget. În plus, NU se poate răsădi. Tufele distruse de bipedul din imagine au cel puţin 30 de ani şi se vor usca imediat… În ciuda legendelor, ceaiul de bujor nu mai scoală nimic, în plus, planta fiind hepato-toxică", este mesajul Salvamont Argeş.

Directorul Salvamont Argeş a explicat de ce a folosit un astfel de limbaj. Ion Sănduloiu a declarat pentru Libertatea că îl macină când vede cum culmile odată roșii de bujori acum nu mai există. Sunt turiști care pleacă acasă cu tot ce găsesc, cu bujori, flori de colț, în ciuda panourilor pe care stă scris că este interzis să culegi plantele protejate de lege.

“Știți cât a avut nevoie tufa aia să crească? Cel puțin 30 de ani! Și să rupi ca să ți se usuce în curte acasă… În perioada asta, este un război al încercării de a proteja ceea ce mai e pe munte cât de cât. Bujorul de munte crește undeva la câțiva centimetri pe an. Problema este că, de la an la an, toată suprafața de Rhododendron se reduce drastic. Când eu eram puștan și mergeam pe munte, în perioada asta erau munții roșii-roșii, acum au mai rămas câteva pâlcuri”, a precizat Ion Sănduloiu, conform sursei citate.

De asemenea, şeful Salvamont Argeş a spus că acest fenomen ia amploare deoarece amenzile nu mai sunt o sperietoare.