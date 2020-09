Gheorghe Dincă a recunoscut tot! "Numai UN PROST poate să creadă că am ars-o pe Alexandra Măceşanu în acel butoi"

Monstrul de la Caracal susţine că a fost ameninţat, şantajat şi bătut pentru a face declaraţii. Mai mult decât atât, acesta era verificat de către un profiler şi un ofiţer din cadrul IGPR dacă a înţeles ce trebuie să declare.

Citeşte şi: Noi dezvăluiri din cazul Caracal făcute de mama Luizei la RTV. Procurorii l-ar fi obligat pe Dincă să mărturisească crimele necomise

"ADEVĂRUL DESPRE ALEXANDRA: Întâlnire între prietenul meu, dar și avocatul nostru, domnul Moldovan și Gheorghe Dincă ACUM s-a terminat întâlnirea cu Dincă la penitenciarul Craiova. Am agreat cu Relu să facem public doar o mică parte din discuție. Dar acum știm APROAPE tot adevărul‼️ Dincă a precizat: "Eu am răpit-o pe Alexandra". "NU am omorât-o sau violat-o pe Alexandra". "Sunt 4 RĂPITORI care au luat-o de la mine din casă pe cealaltă ieșire. După ce am plecat la farmacie, când m-am întors nu mai era în casa mea"

Dincă a mai recunoscut în faţa avocatului că oasele au fost aduse şi plantate în butoi de către adevăraţii răpitori. De asemenea, acesta susţine că există patru răpitori care lucrează în reţea, împreună cu oameni din instituţiile statului.

Citeşte şi: Răsturnare de situaţie în dosarul Caracal. Documentul care poate schimba toată ancheta poliţiştilor

Monstrul de la Caracal a menţionat şi faptul că Alexandra Măceşanu a fost foarte drăcoasă şi luptătoare şi nu a acceptat nimic din ce i-a fost propus.

"Deocamdată atât. Însă, este doar ÎNCEPUTUL. Iar unii sclerozati să știe că ACUM ȘTIU că își abuzau copiii. Aștept să mă mai provoace o singură dată și ADEVĂRUL va ieși la iveală. P.S.: Mulțumesc Relu pt înțelepciune, forța și echipa pe care o facem‼️ ȘTIM MULT MAI MULT. ȘI MONSTRUL are dreptate: vor cădea scaune mari" , se mai arată în mesajul lui Cumpănaşu.