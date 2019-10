Articol publicat in: Societate

Gheorghe Dincă, mărturisire BOMBĂ. Soldaţii de la Deveselu, implicaţi

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Dezvăluiri despre mărturiile făcute de Gheorghe Dincă în fața agenților FBI, despre soldații americani. Încă de la începutul anchetei, după apelul Alexandrei Măceşanu la 112, s-a vorbit despre posibilitatea ca presupusa reţea de trafic din Caracal să aibă legături cu Baza Militară de la Deveselu. Potrivit România TV, Gheorghe Dincă a declarat însă că nu a furnizat tinere pentru soldaţii de la Deveselu. Săptămâna aceasta se așteaptă rezultatele analizelor de la FBI solicitate de DIICOT. Ele vor confirma dacă oasele din lizieră aparțin sau nu Luizei Melencu. Dacă rezultatele trimise de FBI vor confirma că oasele din lizieră îi aparțin Luizei, procurorii vor putea să-l acuze oficial pe Dincă și de această crimă. În caz contrar, s-ar putea disjunge dosarul, iar DIICOT să meargă în instanță doar pentru Alexandra. De asemenea, familia Alexandrei Măceşanu nu are încredere în probele strânse la dosarul Alexandrei. Avocatul familiei va merge la DIICOT ca să conteste raportul de expertiză medico-legală antropologică privind fragmentele osoase şi dentare găsite acasă la Gheorghe Dincă, dar și raportul asupra materialului genetic. Între timp, iubitul Alexandrei a fost audiat în secret. Procurorii au decis să-l audieze și pe cuscrul lui Dincă, după ce a povestit cum i-a adus ginerele, adică fiul cel mare al lui Dincă, fete traficate acasă, după care le-ar fi trimis în Italia. În urmă cu o lună anchetatorii au efectuat şi căutări în curtea bărbatului. Acum, Gheorghe Dincă se află în Arestul Central, însă este posibil să fie mutat zilele următoare. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay