Doliu în muzica populară, a murit naistul Gheorghe Dumitru. "O să îl facem mandru de noi . As vrea sa-i fac spectacol, sa-i cant toate piesele lui va fi foarte mandru de acolo de sus, nu mai am cuvinte", a declarat fiica artistului.

"Suntem inmarmuriti, descumpaniti, ne zbatem pt nimic ca viata atarna de un fir de ata, suntem frunze la o bataie mai puternica plecam de aici, ca prieten vreau sa-i transmit ca va fi in suflet cate zile vom avea pe pamant", a declarat si Daniel Trifu.