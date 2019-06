Gică Hagi a reacţionat după ce grecii au anunţat că patronul lui PAOK îl dă în judecată. Mesaj pentru Ivan Savvidis

Gica Hagi a revenit asupra declaratiilor legate de patronul lui PAOK Salonic si spune ca acestea il vizau numai pe Razvan Lucescu.

"Am dorit sa am o reactie doar fata de declaratiile antrenorului Razvan Lucescu, pentru ca este vorba despre o intreaga generatie care a reusit o performanta extraordinara, nu doar de 5-6 jucatori. Il asigur pe patronul clubului PAOK, Ivan Savvidis, de respectul si aprecierea mea, stiu ce inseamna sa sustii financiar un club care face performanta si ii urez succes in confinuare. Cu deosebit respect, Gheorghe Hagi!", este mesjaul "Regelui", prin intermediul unui comunicat de presă.

Gică Hagi, scandal cu grecii. PAOK Salonic îl dă în judecată

Jurnalistii greci au anuntat ca patronul celor de la PAOK Salonic, Ivan Savvidis, dar si clubul elen pregatesc procese impotriva lui Gica Hagi. Ivan Savvidis ar fi deranjat de reactia dura pe care "Regele" a avut-o la adresa lui Razvan Lucescu, căruia i-a transmis sa sa intoarca in Grecia, la "pistolarul lui".

Ivan Savvidis a intrat cu pistolul pe teren în finalul meciului PAOK Salonic - AEK Atena, din finalul ediţiei trecute a campăionatului grec. Gestul său a venit după un gol marcat în minutul 90 de Varela pentru echipa lui Răzvan Lucescu, anulat de arbitru pe motiv de ofsaid. Ivan Savvidis, patron la PAOK Salonic din 2012, e un oligarh rus de origine greacă, născut într-un sat grecesc din Georgia. Forbes l-a inclus în Top 30 cei mai bogați oligarhi ruși, iar Ivan Savvidis este bănuit de legături strânse cu Vladimir Putin.