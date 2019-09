Gică Hagi, ANUNŢ-ŞOC. Vedetele de la Viitorul au primit INTERZIS în LIGA 1

Gică Hagi a declarat că meciul Viitorul - Gaz Metan Mediaş, scor 4-1, a fost cel mai frumos al campionatului.

Viitorul - Gaz Metan 4-1 în ultimul meci al etapei a 9-a din LIGA 1. Vezi CLASAMENTUL

"A fost cel mai frumos meci al campionatului. Mă bucur că ne-am ridicat la nivelul Gazului, ştiam că sunt într-o formă foarte bună, am arătat că şi noi suntem talentaţi. Căbuz a făcut un meci fantastic, dar toţi au jucat bine. Am bătut o echipă în formă, o echipă foarte bună, sunt foarte mulţumit. Nu am baghetă, nu am bani, sunt "hunter", îi prind când sunt într-o situaţie mai puţin bună. O să ridic plafonul salarial, nu o să mai dăm jucători în România, doar afară, iar în România doar liberi îi lăsăm să plece", a declarat Gică Hagi.