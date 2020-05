Gică Popescu, noi dezvăluiri. Ce s-a întâmplat în ziua când a mers la închisoare

La Cina oferită de Ionela Năstase și Adi Hadean, noua lor emisiune realizată la Digi 24, primul invitat s-a simțit extrem de bine în fața unui meniu excelent, preparat de Adi Hădean, și a unui dialog inițiat cu căldură și măiestrie de jurnalista Ionela Năstase.

Gică Popescu a povestit degajat, dar cu emoție, secvențe din viața de familie, unele nespuse până acum.

A vorbit, în primul rând despre copiii săi, Maria și Nicolas, de care e tare mândru că respectă pactul pe care l-au făcut cu el: ”Școala e pe primul plan, nimic de negociat la capitolul acesta”. Nicolas, care are 17 ani, este elev la Școala Britanică și, după cum se știe, joacă fotbal la Viitorul.

E bun, face performanță, dar ”încă nu l-a ajuns pe taică-său”, l-a caracterizat Gică Popescu. Va trebui să facă și o facultate pentru că, i-a creionat tatăl viitorul, ”după 35 de ani, când te retragi din fotbal, începi o altă viață”.

Fiica, Maria, la 20 de ani este studentă la una dintre marile universități din Europa, la Milano.

Împreună cu ei și cu Luminița, soția sa, Gică spune că a traversat cele mai grele momente ale vieții. ”A fost cea mai dificilă perioadă a mea. Nu am fost pregătit pentru o asemenea situație. Iar cel mai greu moment a fost la aflarea veștii despre ce a hotărât instanța. Decizia a venit în jurul prânzului. A doua zi aveam alegeri la Federație… Când am aflat, i-am luat pe toți trei în dormitor și le-am zis: Știți că tati aștepta azi o decizie. În acel moment, fata mea a întrebat : Mergi la închisoare? Și atunci am izbucnit toți patru în plâns, ne-am luat în brațe…

A fost, cred, cel mai dur moment pe care l-am trăit eu vreodată, momentul când le-am spus copiilor mei această decizie. Și un alt moment greu a fost când am sunat la părinții mei”, a dezvăluit, emoționat, Gică Popescu. Un episod imposibil de uitat, cel mai greu din viața ex-căpitanului echipei naționale.

A punctat, trist, și decesul tatălui, în timp ce el era închis.”Tata nu a rezistat” și a povestit momentul în care soția lui, Luminița, i-a adus vestea la închisoare: ”Dur moment. Au urmat două zile în care nu știam dacă o să merg la înmormântarea părintelui meu. Șeful Pentienciarului Rahova mi-a dat, însă, o învoire de 24 de ore ca să merg la înmormântare. Putea să-mi dea trei zile, dar atunci trebuia să ia aprobare de la Administrația Penitenciarelor, probabil că eram un pericol, ar fi existat discuții…”.

Fostul căpitan al Barcelonei a mers la mormântul tatălui său și i-a cerut iertare părintelui său. Costică Popescu a fost extrem de afectat după condamnarea fiului său, iar asta i-a grăbit sfârșitul. „În primul rând, mi-am cerut iertare pentru că tot timpul am considerat că a mers acolo din cauza mea. Dacă n-ar fi fost situația asta, condamnarea, poate că ar fi trăit și acum. Este o povară grea! Dar atunci, nu știu, mi-am luat așa, de pe suflet. Tot timpul aveam chestia asta pe suflet și am simțit că mă eliberez.”