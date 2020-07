Gigi Becali caută fundaşi, dar doar ortodocşi: "Grecia, Serbia, Bulgaria, Rusia, Cipru, Ucraina, că de aici îmi place mie fotbalul"

"Buș va semna pe trei ani de zile. I-am zis lui MM Stoica că nu am avut atacant ca Sergiu până acum. E mobil, are execuție, dă cu capul și are forță. Are clauză de 2 milioane de euro! Am zis că trebuie să iau atacant. Nu există niciun român ca el. Nu îmi plac jucătorii de care se lovește mingea ca de perete. Se lovește mingea de el și e ca un magnet.", a spus Becali.

Patronul FCSB a vorbit şi despre achiziţia unui fundaş, cel puţin, capitol la care echipa sa a dat semne de slăbiciune, şi a anunţat un criteriu cel puţin ciudat după care alege jucătorii, dar a nuanţat declaraţia, pentru a nu fi luat din nou în colimator de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării.

"Studiem în România, să vedem români, dar i-am spus lui MM să caute... Mie îmi plac, dacă e să găsească ceva, un grec sau un sârb sau un rus, un cipriot, un bulgar, adică ăştia îmi plac mie mai mult. Străini, da, dar nu din orice ţară", a spus Gigi în primă fază.

Apoi, latifundiarul din Pipera a fost întrebat dacă acceptă doar jucători din ţări ortodoxe şi a încercat să glumească pe această temă.

"Nu, nu, nu, nu. Că nu vreau, că după aia e discriminare. I-am spus: Mă, Mihai, cauţi aşa: Grecia, Serbia, Bulgaria, Rusia, Cipru, Ucraina. Din ţările astea, că de aici îmi place mie mai mult fotbalul. Adică sunt mai ieftini poţi să-i iei. Ha, ha, ha, ha.", a răspuns Becali, ca un spirit de glumă.

