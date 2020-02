Gigi Becali, despre tatăl fără picior care şi-a violat fiica. Latifundiarul îi donase o casă: "Nu sunt Dumnezeu.Sunt posedaţi de draci"

În 2012, Gigi Becali a făcut un gest măreş, deoarece a văzut că Alexandru şi Mariana Bucur, împreună cu copiii lor, nu mai aveau unde să doarmă. Le-a cumpărat o casă, pe care a mobilat-o total, ba chiar mai mult decât atât, le lăsase şi bani.

Acum, locuinţa a ajuns o ruină, iar Gigi Becali s-a arătat indignat, spunând că Alexandru Bucur este posedat de draci.

”Eu nu l-am ajutat pe el. Am ajutat copiii. Casa am cumpărat-o pentru copii. Eu cumpar când văd că e o familie cu 7-8 copii și stau în 2 camere. Fetele nu trebuie sa stea la un loc cu băieții. Eu am ajutat 10 copii și o femeie. Eu nu sunt Dumnezeu.

Cei care fac asta sunt posedați de draci. Ca și Dincă. Credeți ca au vreo vină? Sunt posedați de draci. Numai dracul te pune să iei o fetiță și să o omori. Numai dracu te pune să îți violezi fata. Cum poți să te uiți la fata ta ca la femeie? Nu înseamnă ca e dracul?”, spunea, la finalul anului trecut, Gigi Becali la România TV.

Bărbatul fără picior şi-a violat fiica

Recent au ieșit la iveală detalii la care nimeni nu se aștepta. Alexandru Bucur, tatăl celor 6 copii, rămas fără un picior în anul 2018, nu a mai putut să muncească. S-a descurcat, o perioadă, cu alocațiile tuturor copiilor, dar și cu banii pe care îi lua de pe urma faptului că îi era sprijin lui Andrei, băiețelul cu handicap locomotor, potrivit Libertatea.

Deși de plângea de un trai greu cu cei 6 copii, Alexandru Bucur și-a abuzat în repetate rânduri, fiica de 16 ani. Totul s-a petrecut de când mama acesteia a plecat, până în ziua de 23 ianuarie a acestui an. În prezent, copila este consiliată de un psiholog care o ajută să treacă peste traumele pe care le-a suferit.

“La data de 27 ianuarie a.c., polițiști din cadrul Poliției Municipiului Motru au fost sesizați cu privire la faptul că, din cursul anului 2019 și până în luna ianuarie a.c., un bărbat de 43 de ani ar fi întreținut raporturi sexuale, prin constrângere, cu fiica sa, de 15 ani. În urma verificărilor efectuate de poliţiști s-a stabilit faptul că începând cu vara anului 2019 şi până la data de 23 ianuarie a.c., bărbatul ar fi întreţinut raporturi sexuale, în mod repetat, prin constrângere, cu fiica sa”, se arată în comunicatul de presă al IPJ Gorj.

Cel mai dificil acum este pentru fată. A suferit niște traume, e consiliată acum de un psiholog. Pe Andrei, băiatul cu handicap, îl monitorizează asistența socială și sperăm că vor trece toți cu bine peste asta. Nu se vor întoarce oricum la părinții lor, chiar dacă mama a trecut puțin pe la ei, să-i vadă, după ce a aflat ce s-a întâmplat”, a declarat primarul din Văgiulești, pentru sursa citată.