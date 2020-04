Gigi Becali l-a sunat pe Marcel Vela: "Dacă va da înapoi, îşi va pierde toată demnitatea lui"

Gigi Becali este cunoscut ca un aprig susţinător al Bisericii Ortodoxe Române şi a comentat la ProX scandalul în care a fost implicat ministrul de Interne Marcel Vela, care a ajuns la un acord cu BOR, în urma căruia credincioşii din România să poată să ia Sfânta Lumină în noaptea Învierii. Acesta a catalogat iniţiativa lui Vela ca un gest de curaj.

"Vela a făcut mărturisire și mucenicie. Dacă va fi dat afară și nu va da înapoi, va fi mucenicie. Dacă va da înapoi, își va pierde toată demnitatea lui. Noi nu avem nevoie neapărat de Lumină. Dacă e interzis de autorități, o primim și în autoizolare de la Hristos. După ce că am pierdut toată credința și dragostea, ne luau și mica asta jerfă, să mergem puțin până la Biserică. Cea mai mică, cât să coboare omul până jos la bloc, dacă și asta o luăm, înseamnă că vrem să pierdem toată credința. Ei nu văd statistica? Să se uite pe hartă să vadă câți au murit la noi și câți au murit în rest.

Iohannis e un om cuminte. Îl rog să ne lase să facem tradițiile noastre creștine. El nu știe, nu e un om rău. Să ne lase să respectăm tradiția. Normal că are intenții bune, ce președinte să nu aibă? Eu l-am sunat pe Vela, dar are telefonul închis. Am vrut să îi zic că a făcut mărturisire. Mare lucru. Dacă dă înapoi nu vreau să îl mai văd în viața mea", a declarat patronul FCSB pentru sursa citată.

