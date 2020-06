Gigi Becali: "O să vorbesc cu MM să treacă pe bancă. Vintilă nu poate să mobilizeze echipa, nu are autoritate"

"Cum adica sa castigam lejer? Pai cand ai 2-0 joci fotbal. Noi trebuia sa castiugam 6-0. Am jucat fara nici o dorinta. Daca castigam meciul asta eram cam siguri de cupele europene. Asa, avem emotii, ca nu stim daca castigam cupa. Daca jucam asa nu mai castigam niciun punct pana la final. Noi n-am castigat cu o echipa care nu mai avea chef sa joace.

E vina mea, ca am uitat ca e Tanase pe teren, ca daca stiam, il scoteam. Dar am uitat ca e pe teren. Aici e vorba de barbatie, astia sunt copii. Dumitru e fotbalist, e barbat, imi pare rau ca nu l-am bagat de la inceput, s-a vazut ca are dorinta de fotbal.", şi-a început Becali intervenţia.

Întrebat dacă îl regretă pe Alibec, după ce acesta a spus la sfârşitul meciului că a fost dat afară de la FCSB, patronul vice-campioanei a negat.

"Cum l-am dat afara? Cand iei un milion pe un fotbalist inseamna ca l-ai dat afara? El e baiat de calitate, dar daca ma las de fotbal nu mai iau fotbalisti ca el. Nu stiti la antrenamente, zici ca e copil care nu-i da maica-sa ţâţă. La mine eu vreau disciplina, nu ca nu vrea ala, ca nu vrea aia, ca ce, iar facem 5 contra 3.", a argumentat patronul.

Becali şi-a ironizat propria apărare după meciul pierdut cu Astra.

"Care aparare, ca n-avem. Ce , aia era aparare. Miron, saracul, imi vine si sa rad cand imi aduc aminte cum cade. Saracul de el, vai de capul lui. Mingea nu ajungea niciodata la Astra daca nu le-o dadeam noi. Fundasii centrali le dadeau mingea.", a comentat Gigi Becali.

Becali ameninţă Craiova că va facilita CFR-ului câştigarea campionatului, în dauna echipei din Bănie

"Noi acum promovam tinerii, nu a zis Marcel Popescu ca ei promoveaza tinerii? Asa se face, nu?", a rabufnit Becali, intrebat cine crede ca va castiga campionatul, dintre CFR si Craiova. Acesta face referire la editia de campionat de acum trei ani, cand Craiova a folosit o garnitura de rezerve la meciul cu Viitorul, iar echipa lui Hagi a castigat meciul si campionatul, in dauna FCSB.

FCSB mai are de jucat in acest playoff atat cu Craiova, cat si cu CFR.

Patronul FCSB nu mai este deloc sigur că va lua o sumă importantă, aşa cum declarase, pe Man sau Coman.

"A fost o mare tampenie meciul asta. Daca cineva il vede pe Man cum a jucat meciul asta, a pierdut mingea in tusa si am fost egalati. Daca joaca asa, e clar ca nu mai pleaca afara.", a declarat Becali.

"E vina si a antrenorului cand pierzi de la 2-0, si a capitanului de echipa. Decat sa vad jucator ca Miron, mai bine nu ca ma las de fotbal, dar nici nu ma mai uit.",a spus patronul FCSB.

Gigi Becali a vorbit şi despre declaraţia antrenorului Vintilă, conform căreia obiectivul ar fi accederea în cupele europene.

"Zice si el saracu, ce sa zica, cred ca nici nu mai stie ce sa zica, e aerian. La FCSB obiectivul e titlul. Daca nu ajungem in cupele europene, ce sa se intample? Vindem pe ce vindem, ca am avut pe Man oferta de 2 milioane si inca 10 milioane in decembrie sau 6 milioane pe 50%. In situatia asta il dau, il mai dau si pe Coman, mai iau cateva milioane si aia e. Nu stiu de la ce echipa, atat stiu ca ei joaca Champions League. Daca nu ne calificam, aia fac, vand ce vand, imi iau banutu si fac buget de salarii de 100.000 pe luna.", a spus Gigi Becali la Digi Sport.

"O sa vorbesc cu MM sa treaca pe banca. Vintila nu poate sa mobilizeze echipa, nu are autoritate", este bomba aruncata de Becali.

Citeşte şi: Surpriză uriaşă în Liga 1. Astra - FCSB 3-2 după ce echipa lui Becali a condus cu 2-0

Sursa foto: gsp.ro