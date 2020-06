Gravidă, bătută până la sânge de faţa cu cei şase copii minori. Soţul a primit ordin de restricţie

Femeia a fost bătută cu biciul, până la sânge, sub privirile celor şase copii. Chinul prin care trece femeia durează de peste 16 ani, din momentul în care s-a căsătorit.

Rudele victimei, în vârstă de 33 de ani, din comuna Vetrişoaia, au văzut fotografii cu trupul plin de vânătăi şi răni, iar copii au povestit cum mama lor este lovită periodic. Poliţia demarează cercetări în acest caz, iar soţul victimei a primit ordin de restricţie. Acesta nu mai are voie să se apropie de soţia sa şi este cercetat pentru violenţă în familie.

"Ajutati-o pe sora noastră! Acel om bea mereu si o bate pânã o lasã latã. Copiii sunt traumatizati. Nici nu mai stim unde sã adresăm acest strigăt de ajutor", au lansat un apel public surorile femeii bãtute.

Bătăile au început după ce femeia a născut primul copil, soţul, în vârstă de 35 de ani, o agresa de fiecare dată după ce se îmbăta. Femeia a fost crescută la Orfelinat, împreună cu surorile sale şi nu avea unde să plece.

"E însărcinatã cu al saptelea copil, iar el o bate cu parul si cu biciul. Când am văzut pozele, am spus că dacă nici acum nu facem ceva, o va omorî. Auzim că sunt centre pentru mame abuzate, pentru copii, dar de ce sora noastră nu poate beneficia de nimic? Ea s-a mãritat la 16 – 17 ani cu acest om, crezând că va face o familie bună. Dar i-a fost mereu viata amară. Nu l-a lăsat, de frică. Si nu avea unde se duce. Odată, am luat-o la noi, dar el suna să o aducem acasã imediat. Când ne-am dus, el o astepta în drum, cu căruta, cu un par, gata pregătit de bătaie. A fost cumplit. A făcut sase copii cu el si ne-a spus cã e însărcinatã în două luni, cu al saptelea. El o bate si asa, însărcinată. Vrem ca autoritătile să o ajute cumva. El nu are loc de muncă, a mai lucrat pe la o stână, mai muncestre cu ziua", declară sora victimei.

În ciuda violenţelor, femeia nu a depus plângere la poliţie. Aceasta se temea de faptul că instituţiile vor incepe cu declaraţii şi hârtii scrise, iar ea vi lăsată între timp în casă cu agresorul. Mai mult decât, femeia a fost luată cu ambulanţă la spital de două ori, însă nimeni nu s-a sesizat în acest caz.

Bătăile nu au fost primite doar de soţie, fiica cea mare, în vârstă de 16 ani, a fost bătută de către tatăl ei.

"S-a temut cel mai mult să nu cumva să vină Protectia Copilului, să îi ia copiiii. E o mamă bună, munceste cu ziua si le are grija copiilor. Nu a avut niciun sprijin. Degeaba spun unii că agresorii din familii sunt luati, dusi, pedepsiti, cã nu e asa. Reclami, iar apoi bătăusul te omoară. Lumea nu se bagă, doar vede si râde. Nimănui nu-i pasă. Nici nu mai stim ce să facem", se plânge sora victimei.