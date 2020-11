Greta Thunberg şi-a luat revanşa. Mesajul acid transmis lui Donald Trump: "Atât de ridicol! Chill Donald, Chill!"

Şi iată că tănăra activistă şi-a luat revanşa, după ce Trump a scris în decembrie 2019, pe Twitter, că premiul este „atât de ridicol”.

„Greta trebuie să lucreze la problema ei de gestionare a furiei, apoi să meargă la un film bun de modă veche cu un prieten!” a scris el adăugând „Chill Greta, Chill!”.

Citeşte şi: Cine este Jill Biden, noua Prima Doamnă a Americii. Cum l-a cunoscut pe Joe: "A venit la uşa mea în sacou şi pantofi scumpi"

Greta Thunberg a găsit momentul şi i-a dat replica lui Trump, printr-un mesaj similar celui primit de la fostul preşedinte al Americii.

Imediat după ce Trump a văzut că voturile contracandidatului său Joe Biden încep să crească, președintele SUA a cerut, pe Twitter, ca activitatea de contabilizare a voturilor să se oprească, printr-un mesaj scurt, dar imperativ: OPRIȚI NUMĂRAREA!

Greta Thunberg a distribuit postarea lui Trump, adăugând un comentariu ”în oglindă” cu cel făcut de președinte, în 2019: „Atât de ridicol”. Apoi, a sugerat că Trump să lucreze la „problema sa de gestionare a furiei” și să meargă la „un film bun de modă veche cu un prieten”.

„Chill Donald, Chill!”, a încheiat tânăra activistă.

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA