Gustarea copilăriei. Gris cu lapte si dulceata

Ingrediente Gris cu lapte si dulceata



2 cani de lapte



jumatate cana gris



2 linguri zahar



1 plic zahar vanilat



Mod de preparare Gris cu lapte si dulceata



Laptele se pune la fiert impreuna cu zaharul si pliculetul de zahar vanilat. Dupa ce da in clocot laptele sa e adauga treptat grisul si se amenteca in continuu. Se lasa cam 15 min, depinde cat de gros vrem sa iasa. Dupa ce a fost gata l-am pus intr-o caserola cu forma de budinda. Cand s-a racit am rasturnat intr-o farfurie si deasupra am turnat dulceata. Serviti cu placere!



