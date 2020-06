Haos la Londra, la protestele pentru George Floyd. Imagini greu de privit, manifestanţi aruncă în caii poliţiei cu biciclete VIDEO

Australia a fost prima sâmbătă care a deschis balul indignării mondiale. Mii de oameni au manifestat în toată ţara, fluturând bannere pe care scria "Nu pot respira", referire la cuvintele lui George Floyd, al cărui gât a fost obstrucţionat aproape nouă minute de genunchiul ofiţerului de poliţie care-l aresta pentru o infracţiune minoră.

La Londra, ignorând instrucţiunile oficiale de distanţare pentru a combate răspândirea noului coronavirus, dar cu feţele acoperite cu o mască de protecţie în cazul unora, sute de manifestanţi s-au adunat în faţa Parlamentului, ţinând pancarte cu sloganul "Black Lives Matter"(vieţile negrilor contează).

Citeşte şi Comparaţie şocantă, presa din Suedia face o paralelă între rasismul din România şi moartea lui George Floyd

Această mişcare mondială de protest se adaugă furiei care a cuprins Statele Unite după moartea lui George Floyd, asfixiat de un poliţist alb la sfârşitul lunii mai, în Minneapolis. Această dramă a reînviat aspiraţiile de schimbare după ce a scos la iveală rănile rasismului.

"Regatul Unit nu este nevinovat", au denunţat la Londra manifestanţii, bătând la tobe. La fel ca în capitala britanică, numeroşi britanici au ieşit în stradă în Manchester (nord-vest), de asemenea pentru a aminti că a fi negru nu este o crimă şi pentru "a pune capăt rasismului", o altă "pandemie".

În imaginile difuzate pe reţelele de socializare se poate constata că situaţia a degenerat la Londra, iar un cal rămas fără ofiţerul de poliţie în şa aleargă înnebunit prin mulţime. De asemenea, într-un alt clip, mai js, se pate vedea, cum manifestanţii aruncă cu bicicletă într-un cal.

God this is awful to see. That poor horse. Cressida Dick and Sadiq Khan have betrayed London. pic.twitter.com/l8D66Ou0js

They're now throwing bottles at our officers and their horses.



Two minutes ago we all clapped for our emergency services.



This isn't about racism or police brutality in America.



That's no valid excuse to hurt, vandalise and riot.



They must face prison. pic.twitter.com/Djgw7ZaVIZ