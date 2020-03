Hidroelectrica va sponsoriza cu peste 10 milioane lei şapte spitale din România în plină epidemie de coronavirus

"Sprijinirea spitalelor romanesti tocmai a devenit prioritatea numarul unu in politica de sponsorizari a Hidroelectrica. Vedem cu totii in aceste momente nevoile stringente ale sistemului medical national, ale celor aflati in prima linie a luptei cu pandemia. Suntem alaturi de medici in efortul exceptional pe care il fac pentru a-i vindeca pe cei bolnavi si a-i proteja pe cei vulnerabili.

Am auzit chemarea in ajutor si raspundem: stim ca e mare nevoie de echipamente de prima urgenta, echipamente de protectie, materiale de curatare, echipamente sanitare, dezinfectanti si alte obiecte esentiale folosite in scopul protejarii pacientilor si al personalului. Este momentul sa fim solidari.

Doar uniti intr-un efort comun si dand dovada de responsabilitate ne putem intoarce cat mai curand la lumea pe care o stiam, la normalul vietii de zi cu zi ", a declarat Bogdan Badea, Presedintele Directoratului Hidroelectrica.

Suma de peste 10,033 miloane de lei alocata astazi actiunilor de sponsorizare este repartizata unitatilor medicale dupa cum urmeaza:

Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes - 1.500.000 lei

Spitalul Judetean de Urgenta Valcea - 1.500.000 lei

Spitalul Clinic Judetean Mures - 1.033.000 lei

Spitalul Judetean de Urgenta Deva - 1.500.000 lei

Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu - 1.500.000 lei

Spitalul Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin - 1.500.000 lei

Spitalul Judetean de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava - 1.500.000 lei

Decizia de sponsorizare, precum si hotararile privind alocarile de sume au fost luate cu unanimitatea voturilor celor doi actionari, statul român prin Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri si Fondul Proprietatea.