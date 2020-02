HOROSCOP 17 FEBRUARIE 2020. Mercur retrograd în Peşti aduce numai necazuri de luni

Berbec

Esti plin de energie si dornic de aventura! E clar ca ziua de astazi este despre distractie! Semnul tau zodiacal se afla in casa jocului, astfel ca este un cadru astral excelent pentru entertainment. Fii creativ, inventiv si alege activitatile care te binedispun.

Taur

Semnul tau astral se afla in sfera comunicarii si astazi ai sansa sa te afirmi, sa fii apreciat si admirat de catre prieteni si de colegi. Cu toate acestea, sfatul astrelor este urmatorul: nu incerca sa cauti informatii si raspunsuri pe care s-ar putea sa nu fii prea incantat sa le afli.

Gemeni

Cauti echilibru in viata ta? Raspunsul ar fi sa-ti asculti si sa-ti urmezi inima! Per scurt, lasa problemele deoparte, mergi acasa si petrece-ti astazi ziua cu cei dragi, pentru ca ei sunt cei care iti aduc echilibrul dorit.

Rac

Semnul tau zodiacal se afl ains fera sinelui si valorilor personale, iar cel mai bun sfat pentru astazi este sa-ti indrepti atentia catre hobby-uri si pasiuni. Fii creativ, inventiv si alege activitatile care te binedispun.

Leu

Atentie la sfera relatiilor, la parteneriatele in care esti implicat. Recomandarea astrelor pentru aceasta zi este sa incerci sa nu iesi decizii majore si sa nuf aci schimbari drastice. Deomandata mai bine ai lasa lucrurile exact asa cum sunt.

Fecioara

Semnul tau zodiacal se afla in sfera carierei. Astazi analizezi, iti faci strategii astfel incat sa fii eficient, ai multe idei si planuri pe care abia astepti sa le dai curs. Ai rabdare, te indeamna astrele, si incearca sa-ti prioritizezi sarcinile.

Balanta

Astazi vei fi cu gandul la bani: fie iti doresti sa achizitionezi lucruri pentru casa, pentru cei dragi, fie te gandesti sa faci economii, astfel incat sa poti sa-ti bucuri in curand familia cu o scurta vacanta. Partea frumoasa este ca nu te lasi pana nu gasesti solutii.

Scorpion

Esti multumit de felul in care decurg lucrurile in viata ta? Daca raspunusl este nu, atunci astazi este ziua in care poti elabora un plan si te poti gandi la strategii de a actiona in acest sens. Astrele te sfatuiesc sa fii atent, atat la oportunitatile care te inconjoara, dar si la sfaturile oferite de cei din jurul tau.

Sagetator

Semnul tau zodiacal se afla in sfera resurselor. Esti dornic de noi inceputuri si te gandesti la ce aspecte ar trebui modificate, ce capitole ar trebui inchise si pe ce proiecte ar trebui sa te bazezi si sa-ti canalizezi intreaga energie.

Capricorn

Esti pregatit pentru tot ce ti-ai propus sa bifezi astazi! Esti increzator in propriile forte, determinat si te gandesti sa aplici si altfel de abordari decat cele utilizate pana in prezent. Pana la urma, in razboi orice arma poate fi utila!

Varsator

Astazi accepti sa o iei de la capat intr-o anumita sfera a vietii, chiar daca ai avut de-a lungul drumului cateva incercari mai putin reusite. Daca este vorba despre a cauta solutii, despre a gasi posibilitati si de a rezolva probleme, atunci clar astazi este despre si pentru tine, te asigura aastrele.

Pesti

Cuvantul acestei zile este „pauza". O minte ascutita are nevoie si de zile de relaxare si creative. Nu trebuie sa-ti faci griji pentru ziua de astazi! Pana la urma, nu trebuie si nici nu poti sa fii productiv chiar in fiecare zi! Activitatile fizice moderate sunt cele de are ai nevoie acum!