Horoscop Cristina Demetrescu. Luna Plină în Leu aduce schimbări pentru toate zodiile

"Luna plină din Leu, din 9 februarie, nu are nimic ieşit din comun. Închide un ciclu al fostei luni pline care a fost o eclipsa de lună. Am văzut toţi cum am început anul cu un ianuarie foarte agitat.

Sunt alte efecte care se asocaiză. Luna guvernează femeile. În zodia Leu înseamnă că femeile capătă mai multă putere, pot să fie mai orgolioase şi Venus, planeta iubirii se apropie de luna neagră şi poate crea nişte efecte mai mari în relaţii, în dragoste.

Când e lună plină, e în opus cu soarele. Femeia vs bărbatul

Cei care au probleme cu inima să fie mai atenţi. Pot să fie probleme pe sănătate. Nu se asociază cu efecte astrale care să ne îngrijoreze. Ne dă putere, creativitate, ne pune în situaţia să ne exprimăm mai bine, să fim mai puternici la un interviu sau dorim să ne facem cunoscută munca. Eu zic că efectele sunt pozitive.

Somnul?

Luna plină ne-ar strica somnul în cealaltă lună plină din Rac. Asta poate da agitaţie pentru că e vorba de Leu, semn de foc. Dacă oamnenii devin energici, mai activi şi se gândesc la multe lucruri şi nu au răbdare, da, le strică somnul.

Efectele sunt bune, poate să fie stricat când te bucuri foarte mult şi când abia aştepţi să se întâmple nişte lucruri", a declarat Cristina Demetrescu pentru România TV.



