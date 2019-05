Horoscop dragoste săptămâna 20-26 mai 2019. Discuţiile salvează relaţiile. Weekend-ul cu Lună în Peşti creşte pasiunea

Miercuri 22 mai are loc un sextil important: Marte proaspat instalat in Rac pana la inceput de iulie cu Uranus cel rebel aflat in Taur pana in 2026. Zilele de joi si vineri au suisurile si coborasurile lor, apoi Marte se va conecta cu Chiron, vindecatorul ranilor noastre profunde de identitate. Este un timp excelent sa vorbesti sincer dar ai putea si atinge niste puncte sensibile facand astfel. Asadar, sinceritatea este acum o sabie cu doua taisuri.

Ai insa si sansa sa abordezi orice subiect in discutie, sa vindeci ceea ce inca are nevoie sa fie vindecat si sa mergi mai departe. Luna in Pesti completeaza tabloul de weekend, ajutandu-te sa mergi mai departe privind totul dintr-o perspectiva mult mai ampla, romantica si plina de imaginatie.

Horoscop dragoste Berbec

In viata amoroasa, pasiunea si emotia vor atinge cote fierbinti in weekend. In acelasi timp, va trebui sa obtii o reasigurare de la partener, deoarece insecuritatea te destabilizeaza. Ai grija sa nu exagerezi, deoarece incarcatura emotionala va fi intensa. Daca esti singur, actioneaza cu incredere. Nu-ti lasa propriile ganduri sa iti puna piedici. Fii sincer si deschis cu potentialul partener.

Horoscop dragoste Taur

Viata amoroasa iti va aduce o multitudine de situatii in aceasta saptamana. Pot aparea emotii puternice care te vor distanta de partener. Apoi te linistesti si ii cauti compania, spunandu-i ce ai pe suflet. Daca esti singur, sunt sanse mari sa intalnesti o persoana de care sa te indragostesti. Si cu cat pasiunea creste, cu atat devii mai nesigur pe tine. Nu te descuraja. Pastreaza-ti echilibrul si mergi inainte cu incredere. Poti avea o relatie buna cu acest partener.

Horoscop dragoste Gemeni

Depui eforturi serioase pentru a-ti mentine echilibrul. Nu lasa insecuritatea sa destabilizeze relatia cu partenerul de cuplu. Adu inapoi pasiunea dintre voi. Stii ce ai de facut pentru a reusi. Depinde numai de tine. Daca esti singur, frica de respingere te impiedica sa actionezi. Dar daca nu ai curajul sa o faci, fii convins ca vei ramane singur si mai multa vreme.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.