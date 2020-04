HOROSCOP MAI 2020. Ce zodii au o lună de aur, totul le merge din plin

TAUR - Este luna ta, stralucesti si toate dorintele tale se implinesc. Esti plina de energie si gata sa sarbatoresti. Fa-ti toate poftele pentru ca meriti. Incearca sa iesi din rutina si vei avea parte de experiente neintalnite.

FECIOARA - Incepe un nou sezon si tu te simti ca noua. In sfarsit ai incredere in tine si reusesti sa faci tot ce iti propui. Apar multe oportunitati pe care ar trebui sa le accepti. Tot ceea ce conteaza este sa ai incredere in tine.

CAPRICORN - Infloresti si esti mai fericita ca niciodata. Ultimele luni nu au fost usoare pentru tine, insa a venit momentul sa stralucesti si sa sarbatoresti zilele bune. Meriti toata atentia care ti se ofera.

Horoscop mai 2020: Zodiile pentru care incepe cea mai proasta luna a anului

GEMENI - Nu fi atat de dura cu tine. Ai muncit din greu si ai ramas fara energie. Acorda-ti timp sa iti reincarci bateriile. Universul te va ajuta sa te eliberezi toate lucrurile si persoanele care iti fac rau.

BALANTA - Te simti coplesita din punct de vedere emotional. Ultimele luni nu au fost tocmai bune pentru tine. Si nici luna mai nu va fi asa cum te asteptai sa fie. Este o luna a transformarii.

VARSATOR - Te simti nesigura. Nu stii ce sa mai faci sa iti revii si sa te pui pe picioare. A venit momentul sa iti schimbi viata, insa nu stii cum sa incepi. Trage aer in piept si inarmeaza-te cu rabdare.