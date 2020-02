Horoscop saptamanal BANI si SUCCES, 17-23 februarie 2020. Ce impact are asupra banilor Mercur retrograd si Soarele in Pesti?

In aceasta saptamana, energiile se schimba substantial: Soarele va intra in zodia Pesti, urmand o luna cu accent mai mare pe spiritualitate. Mercur incepe tranzitul de stationare retrograda din 17 februarie tot in Pesti ; insa energia determinatului Capricorn este activa si ne sustine in plan profesional si financiar intrucat Marte, planeta actiunii si energiei, a intrat pentru sase saptamani in aceasta zodie unde nu a mai fost de 2 ani si unde se simte in mare putere. Marte se alatura celorlalte planete Saturn, Pluto, Jupiter si Nodului Sud, deci multa presiune pe Capricorn.

Toate aceste miscari astrale au un cuvant de spus in sectorul financiar si profesional al fiecarei zodii. E vreme de dat bani, de facut plati, de investit, sau din contra, e vreme de luat, de incasat, de sporit bani sau de avut grija mai mare de ei?

Horoscop saptamanal BANI BERBEC (21 martie – 19 aprilie)



Saptamana aceasta este despre energia pe care o primesti din Univers si care iti impacteaza viata profesionala. Poti lua in calcul sa devii partener cu cineva pe care nu il/o stii prea bine ca sa faci o treaba cat mai profesionist la job sau sa te aliezi cu altii cu care te intelegi. Nu calca pe nimeni pe picioare ca sa nu declansezi o lupta de putere. Ia-o usurel, cu tact si lent si vei castiga ce vrei. Construieste-ti strategiile cu intelepciune.

Relatia Berbecului cu banii :

Berbecii sunt uluitor de eficienti in joburile lor si au predispozitia sa faca, asadar, multi bani din munca lor. Sunt insa destul de impulsivi si pot face multe cheltuieli neplanificiate. Pot sa tina de un buget o vreme, insa daca ceva ii tenteaza, vor face acea cumparatura. Totusi, Berbecii sunt si intelepti si stiu cand sa isi puna singuri limita cu privire la suma cheltuita, asa incat sa se mentina in echilibru.

Horoscop bani si succes TAUR (20 aprilie – 20 mai)



Aspectele astrale ale saptamanii iti necesita atentie pentru ca risti sa iti strici eforturile depuse pentru o comunicare cat mai buna cu oamenii de care depind banii tai. Fii prudent ce spui, nu te repezi, nu te exprima fara claritate, nu lasa gura sa o ia inaintea gandirii. Felul in care castigi banii curenti poate fi in schimbare. Pentru cele mai bune rezultate, lasa-te calauzit de flux, nu te opune fluviului vietii si nu te lupta cu morile de vant.

Relatia Taurului cu banii :



Taurii adora lucrurile frumoase, le place sa se rasfete in ceea ce poate fi cumparat cu banii si se bucura din plin de posesiunile lor materiale. Muncesc si foarte mult si sustinut ca sa isi faca banii si sunt buni la a-i produce si atrage, dar sunt si mari priceputi la a-i cheltui. Din acest motiv, au tendinta sa aiba probleme cu bugetul ; nu suporta ca cineva sa le spuna ca nu pot avea ceva sau sa nu isi cumpere ceva pentru ca e prea extravagant fata de ce au altii. In schimb, Taurii sunt generosi si fac cadouri scumpe si celorlalti. Din fericire pentru ei, au un fel de manager interior al banilor, deci daca lucrurile devin prea dezechilibrate, isi vor pune frana la cheltuieli. Dar trebuie sa ajunga foarte aproape de acea limita ca sa simta cu adevarat pericolul financiar.

Horoscop saptamanal BANI GEMENI (21 mai – 20 iunie)



In aceasta saptamana, sunt energii puternice ce se ciocnesc in ceruri iar tu poti elimina din jurul sau viata ta oameni pe care nu ii suporti si pe care i-ai tolerat si asa prea mult. Este timpul sa nu te mai ascunzi in spatele altora sau sa pretinzi ca esti amabil cand nu acesta e adevarul tau. Daca lucrezi cu oameni cu care nu te intelegi, se simte la rezultat. Daca vrei sa obtii banii pe care ii doresti si meriti, este o saptamana in care trebuie sa fii asumat si sincer.

Relatia Gemenilor cu banii :



In Gemeni exista o dubla personalitate si in legatura cu tema banilor. Pe de-o parte, exista o parte a lor care este foarte practica si prudenta financiar dar exista si cealalta parte careia ii place sa riste, sa isi joace banii, sa isi incerce norocul prin miscari nu foarte sigure financiar. Nu exista o predictie care parte va domina, poate fi oricare oricand. Gemenii sunt foarte buni sa isi economiseasca banii, sa ii cheltuiasca cu intelepciune si apoi, din senin, sa apara o idee, o ocazie si sa fie in stare sa faca ceva nesabuit cum ar fi sa cumpere actiuni fara sa fie siguri ca e bine sau sa investeasca intr-o afacere instabila.

