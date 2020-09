Horoscop special: Soarele in BALANTA 2020. Noutati si schimbari pentru toate zodiile! Ce sa faci, ce sa nu faci?

Pe 22 septembrie 2020 ziua si noaptea sunt egale dupa care noaptea capata mai mare pondere, devenind mai lunga in drumul nostru spre Craciun. Totodata, Soarele ne muta atentia spre zodia relatiilor, semnul lui "NOI", iar focusul se muta pe contracte, parteneriate, negocieri si pe stabilirea de noi balante pentru urmatoarele patru saptamani pe masura ce ne pregatim de iarna. Pot aparea si elemente opuse, precum conflicte, dusmanii sau neintelegeri, dar experta Balanta stie cum sa construiasca poduri de intelegere si sa gaseasca solutii corecte pentru toata lumea. Balanta este plina de contraste si este primul semn care joaca rolul de avocatul diavolului doar ca sa reuseasca sa aduca echilibrul in orice situatie. Ce ne-am face fara Balante si energia lor in viata noastra? La multi ani tuturor Balantelor, incepe sezonul vostru!

Ca sa intelegem mai bine ce efect are asupra noastra Soarele in Balanta, trebuie sa iei in calcul faptul ca Balanta este un semn cardinal si, ca orice semn cardinal, anunta un start al unui sezon. Pentru emisfera nordica, semnifica inceputul oficial al toamnei, iar pentru cea sudica, a primaverii. SCHIMBAREA este unul din cuvintele ce caracterizeaza semnele cardinale. Scopul final?

Sa schimbam lucrurile pentru ceva mai bun.

Asadar, sociabila Balanta isi propune sa ne imbunatateasca calitatea tuturor relatiilor. Insa Balanta este despre echilibru, deci nu este dispusa sa schimbe lucrurile in favoarea unei parti sau celeilalte fara sa existe o interactiune. Din contra : Balanta cauta sa ajunga la echilibru indiferent prin ce trebuie sa trecem. Lipsa de respect, indiferenta sau nedreptatea nu pot fi tolerate de acest semn.

Ziua devine acum egala cu noaptea prin echinoctiul de toamna din aceeasi zi, o alta forma de echilibru, o alta forma de a ni se transmite de Univers ca suntem cu totii egali. Fara diferente, fara prejudecati. Cand intelegem asta, viata devine in mod natural pace si armonie, iar Balanta este despre pace si armonie.

Soarele in Balanta este o reamintire si o invitatie de a fi mai umani, mai rezonabili, sa cautam pacea si bunul simt.

Ce ne aduce momentul echinoctiului de toamna?

Desi pentru multa lume toamna pare ca incepe o data cu inceperea scolilor, de fapt prima zi oficiala de toamna incepe o data cu echinoctiul de toamna si cu intrarea Soarelui in Balanta.

Orice schimbare de sezon este asociata cu anumite amintiri si asteptari an de an. Simtim pe pielea noastra cum vin si pleaca aceste cicluri naturale. Pentru multi, toamna este o perioada de inspiratie. Zilele sunt mai scurte, noptile domnesc nestingherite, schimbandu-ne dorintele si rutinele.

Toamna ne readuce dorul dupa serile racoroase in care ne bagam in pat, la caldura, cu o carte buna sau ne retrezeste sentimentul de a invata ceva, molipsiti de energia "inapoi la scoala" sau ne indeamna sa ne bucuram de traditiile de toamna specifice zonei in care traim.

Echinoctiul de toamna ne da echilibrul dintre zi si noapte, exact precum Balanta. Ne pregatim sa culegem roadele a ce am sadit peste an sau sa regretam tot ce nu a iesit din ce am sadit.

Acum se inchid capitole.

Prietenii, joburi, proiecte, planuri de afaceri, toate vin la reevaluari. Toamna ne da o mare lectie aratandu-ne ca lucruri pe care le iubim pot ajunge sa fie supuse unui adio. Uneori construim relatii, case, joburi sau stari ale mintii si vine o vreme in care realizam ca nu mai sunt potrivite.

Sezonul toamnei este atat despre a simti bucuria recoltei cat si a intelege energia finalului, a mortii. De aceea exista in lume si sarbatori precum Halloween, Ziua mortilor sau sezonul Scorpionului.

Echinoctiul de toamna ne cere sa vedem ce vine mai departe cu noi acum cand se schimba sezonul dar si ce ramane in spate. Ai incredere in pasii pe care ii parcurgi, fie ca sunt spre ceva nou sau sunt pentru a te indeparta de ceva vechi.

Iata 10 caracteristici ale Balantei care o fac sa fie una din cele mai bune zodii si cum putem fi si noi in aceasta luna :

1. Balanta este foarte diplomata. Stie cum sa livreze un mesaj in cel mai frumos mod si sa castige o situatie cu o cantitate minima de conflict.

2. Daca te duci in vizita acasa la o Balanta, fii pregatit sa te simti ca acasa la tine. Balantele sunt cele mai prietenoase si si bune gazde si le place sa isi hraneasca musafirii cu mancare delicioasa.

3. Balantele sunt idealiste si te poti baza total pe ele cand vine vorba de moralitate si standarde. Balanta nu te va insela sau sa te faca sa te simti prost chiar si daca tu o ranesti.

4. Balanta este foarte pasnica. Nu vei auzi sa participe in drame, decat daca ai implicat-o in ceva grav impotriva vointei ei.

5. Balanta are foarte multi prieteni si este foarte fericita atunci cand este inconjurata de cei pe care ii iubeste.

6. Balanta este un lider grozav si are cele mai originale idei cand vine vorba de afaceri, dar are nevoie de cate un imbold din cand in cand ca sa demareze lucrurile.

7. Balanta are tendinta sa isi ascunda sentimentele. Nu se va plange si nu va vorbi despre ce simte si trebuie sa fie ceva major ca sa o faca.

8. Balanta este foarte creativa si este o placere sa o ai in preajma. Te va ajuta sa iesi din zona de confort si sa incerci lucruri noi, simtindu-te totodata in echilibru.

9. Partea de umbra a semnului zodiacal Balanta este ca poate fi cam vanitoasa si superficiala, dar si indecisa.

Ce sa faci cu Soarele in Balanta:

Fii dragut si amabil cu ceilalti.

Fii atent la ceilalti, asculta constient si prezent ce spun acestia.

Arata oamenilor ca iti pasa de lucrurile care ii supara.

Arata oamenilor ca tii la ei.

Fii de folos cat de mult poti. Traim cu totii vremuri provocatoare, avem nevoie sa ne sprijinim unii pe altii.

Zambeste cat mai mult poti. Fericirea este cu adevarat contagioasa, la fel si bunele maniere pe care multa lume le mai uita uneori. Reaminteste-ti de ele, expune-le. Toate acestea creaza o diferenta in bine in lumea in care traim.

Ce sa NU faci cu Soarele in Balanta:

Nu uita sa iti vezi cel mai bine de propriile dorinte si nevoi.

Vorbeste cu tact, dar vorbeste, atunci cand ceva te deranjeaza sau nu este in regula. Tacerea doar ca sa eviti o tensiune pe moment duce la relatii debalansate in viitor.

Nu lasa ca nedreptatea sa ramana nepedepsita, daca este in puterea ta, desigur.

Nu mentine relatii in care esti tratat gresit sau neglijat.

Ce aduce NOU Soarele in BALANTA 2020 fiecarei zodii:

BERBEC

Este timpul relatiilor ! Cat de bine interactionezi cu altii ? Cat de bine cunosti pe cineva ? Este timpul sa te focusezi in toate felurile pe conexiunea dintre tine si lume, fie ca e vorba de partener, de un strain sau de cei ce te pot inveseli. Esti singur si cauti o relatie ? Acum straluceste o lumina ce te ajuta sa iti gasesti jumatatea. Pune si tu energie in aceasta directie.

Daca iti permiti sa fii tarat in treburile neplacute ale altor oameni este ca si cum te arunci de buna voie in cascada Niagara fara niciun Superman sa te salveze. Iar daca alegi sa stai drept si demn in fata unei persoane sau situatii intimidante, se va simti cel mai bun lucru de facut, in loc sa ramai pasiv facandu-i jocurile.

TAUR

Sincer, draga Taur, tie nu iti prea pasa ! Aceasta este tipul de atitudine care creaza reputatie unei persoane. Rebeliunea ta poate lua forma unui comportament dragalas dar indiferent si pasiv, insa vrei si sa iesi din orice situatie fara niciun regret, ba chiar incantat si sa fii bine cu toata lumea. Intrebarea este, oare poti sa ai ambele situatii ?

Desi esti inca in modulul de distractie si relaxare, o data cu acest tranzit, vei incepe sa investesti effort in sarcini si datorii pe care le-ai tot amanat. Acum este bine sa initiezi o dieta si un plan de exercitii care sa te treaca iarna si sa obtii un bun echilibru intre munca si viata privata, spre a obtine maximum din ambele.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.