Horoscop special Ziua indragostitilor 2020. Context astral special pentru iubire. Ce aduc Venus si Marte?

Ce inseamna pentru relatiile de dragoste si cum influenteaza acest context astral zodiile de Ziua indragostitilor?

Venus, planeta iubirii si a pasiunii, si Marte, planeta libertatii si a independentei, se afla in zodii de Foc, pe 14 februarie 2020. Venus se afla in zodia Berbec, intre 7 februarie si 4 martie 2020. In Berbec, dragostea este spontana si directa. "Vanatoarea" este interesanta. Suntem mai indrazneti, mai apetisanti, mai nerabdatori. Nimeni nu este interesat de trecut, toata lumea vrea ceva nou. Este timpul sa facem lucrurile sa functioneaze chiar acum. Berbecul este cuceritor, dar poate fi si fidel. Berbecul este dulce, dar poate fi si intepator. Dorintele sunt puternice si se exprima spontan, direct si cu mult entuziasm. Berbecul vrea sa seduca, nu se lasa usor sedus. Vrea sa vaneze si mai putin sa fie vanat!

La randul sau, Marte se afla in Sagetator din 3 ianuarie si va ramane aici pana pe 16 februarie2020. Marte in Sagetator inseamna urmarirea viselor, a idealurilor. Toata lumea fuge de rutina, toata lumea prea actiune, aventura. Simti gustul cuceririlor si esti gata sa seduci.

Aceasta fiind conjunctura astrala principala a zilei, asteapta-te la o zi plina de erotism si sexualitate, la un joc al vanatorii si al seductiei.

Cine vaneaza si cine este vanat? Cine seduce si cine este sedus?

Ziua indragostitilor pentru Berbec

Astrele promit o zi spectaculoasa, cu pasiune, intimitate, colaborare. Poti programa o iesire romantica, o calatorie intr-un loc mai exotic si nou pentru amandoi. Seara capata accente erotice deosebite. Asteapta-te la scantei. Aprinde pasiunea! Daca esti singur, poate ca ar fi momentul prielnic sa iti schimbi atitudinea. Nu te mai plange si fa acele schimbari care sa-ti dea o stare de bine! Ai grija de tine si fa aceasta zi cea mai frumoasa din viata ta!

Ziua indragostitilor pentru Taur

Desi pozitiile planetelor Marte si Venus nu te avantajaza foarte tare, asta nu inseamna ca nu poti avea o Zi a indragostitilor fericita. Evita tensiunile si certurile. Nu este cea mai buna zi sa iti pui pe masa toate neajunsurile. Iesiti undeva in oras si simtiti-va ca la inceputul relatiei voastre. Nu se stie niciodata ce poate aduce seara in dormitor! Daca esti singur, ai nevoie de o transformare. Poti sa stai in casa si sa mananci o inghetata sau poti sa iesi si sa atragi atentia asupra ta. Ce alegi?

Ziua indragostitilor pentru Gemeni

Venus iti permite sa experimentezi emotii care sa-ti incalzeasca inima, iar Marte iti atrage atentia ca exista riscul sa fii inteles gresit. Si atunci ce faci? In acest caz esti precaut! Daca nu esti sigur de ceva, mai bine renunti. Daca esti tensionat sau nervos incerci sa te relaxezi. Poti incerca si sa vorbesti mai putin. Dar te poti baza oricand pe gesturile de afectiune. Nu dai gres niciodata cu ele. Daca esti singur, s-ar putea sa nu fi atat de romantic pe cat si-ar inchipui unii. Vrei sa fii liber, sa te ocupi de alte proiecte care nu s-ar putea pune in practica fiind "legat" de cineva.

