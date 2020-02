Horoscop WEEKEND de DRAGOSTE sub LUNA NOUĂ în Peşti, 21-23 februarie 2020. Zile speciale!

Energia Pestilor este speciala, spirituala, orientata pe visare, pe simtire, sentimente si creativitate, deci ne putem astepta in aceste zile sa ne simtim extra intuitivi, romantici si inspirati artistic. Gratie si altor aspecte planetare legate de Luna, sunt zile foarte bune pentru a profita de talentele si interesele noastre naturale, pentru a petrece timp cu prieteni de suflet, pentru a imbratisa spontaneitatea vietii si sincronicitatea Universului.

Luna Noua de februarie aduce una din cele mai pozitive energii ale evenimentelor Lunii din 2020, spun astrologii. Cu Soarele, Luna, Mercur si Neptun in Pesti, aceste zile ce inconjoara Luna Noua pot functiona ca prim pas spre realizarea unui vis important.

Cum ne este cu Luna in Pesti?

Luna in Pesti este statia finala a calatoriei Lunii prin cele 12 zodii. Aceste zile cu Luna in Pesti sunt mult mai sentimentale, nostalgice, visatoare si meditative, bune pentru orice arta si munca cu imaginatia. Muza inspiratiei ne este foarte aproape cu Luna in Pesti. Ne este bine sa ne odihnim mai mult, sa dormim pana tarziu in zori, sa visam cu ochii deschisi si sa ne scufundam in taramul iluzoriu dar asa de plin de inspiratie al imaginatiei. Se spune ca ingrijorarea este imaginatia prost folosita. Sa ne folosim sub Luna in Pesti, asadar, puterea mintii de a-si imagina tot ce vrea mai frumos pentru viitor!

Pestii sunt un semn mutabil, deci dispozitia ni se poate schimba de la un moment la altul. De aceea e intelept sa avem programul deschis si flexibil.

Sunt zile care refac si hranesc sufletul si inima. Simtim iubirea in mod acut chiar iar granitele dintre noi se dizolva cand Luna trece prin Pesti.

Brusc simtim empatie, ne vine sa adapostim un catel, sa bandajam o rana a altcuiva, sa ne pese mai mult de copii, batrani, cei aflati in nevoi, de zbaterile sufletesti ale celor apropiati, implicandu-ne in dramele altora mai mult decat e cazul si e sanatos. Chiar ne putem pierde temporar in timpul acestui proces pentru ca totul inseamna "noi". De aceea Pestii sunt o zodie asa de spirituala si religioasa, in care rugaciunea pentru binele multor altor oameni este o actiune fireasca.

Luna in Pesti ne face artisti, cu inimi bune si suflet poetic.

Un gest sau o privire poate transmite acum mult mai mult decat o pot face vreodata cuvintele.

Nu avem un mare chef sa facem fata aspectelor pragmatice ale realitatii cu Luna in Pesti si de aceea simtim nevoia sa evadam in orice, mai multa mancare, mai multa bautura, mai multe programe tv sau internet. Navigam zilele pe modulul "ratacit in propriile vise", fapt ce ne poate fi de folos, sa gasim un focus creativ pentru viitor.

Devenim mai putin aspri si duri si simtim mai usor iertare acolo unde era resentiment. Practic, Luna in Pesti pune un aer mistic peste intreaga planeta si ne aduce inspiratie divina. Pestii sunt condusi de Neptun, planeta ce are de-a face cu a experimenta sublimul, a ne ridica deasupra vietii curente si de a transcende realitatea in cautarea uneia noi, mai bune.

De aceea Luna in Pesti este perfecta sa nu faci nimic special ci doar sa asculti si sa simti la nivel profund sufletesc ce se intampla, de fapt, in lumea ta.

Ce sa faci minunat cu Luna in Pesti

Fii aproape de o apa, de un rau; fa baie in mare sau baie cu saruri marine ; mergi la teatru sau la un concert ; mediteaza ; intra in contact cu spiritul tau ; conecteaza-te cu Universul, cu ghizii tai spirituali si capteaza mesajele lor pentru tine ; imagineaza-ti noi proiecte pe care le doresti traite in viitor ; stai cu inima deschisa spre cei ce au nevoie, ce sunt pierduti, rataciti, intr-o criza existentiala.

Iata horoscopul weekend 21-23 februarie 2020 pentru fiecare zodie:

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Sunt zile care iti pot aduce o iluminare in ceea ce priveste relatia ta. Daca lucrurile merg bine, vei simti mai mult ca sigur un nivel extraordinar de legatura si dedicare cu partenerul tau. Va puteti exprima usor si firesc gandurile dar mai ales emotiile unul fata de celalalt si vei avea totodata sentimentul clar ca aceasta relatie este menita sa iti expandeze orizonturile vietii. Si chiar asa si este daca simti asa. Insa daca constientizezi ca nu e ce ar trebui sa fie, nu vei mai putea ignora ce nu e in regula. Cea mai mare realizare pe care o poti avea este ca ai pus cheia fericirii tale in buzunarul altcuiva. Poate ca este momentul sa indrepti asta.

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Mai mult este mai bine in aceste zile cand vine vorba de amor. Daca esti singur, Luna te poate face sa simti multe trairi intense fata de cineva nou intalnit. Te poti simti usor vrajit de aceasta persoana si simti tot acel entuziasm daca el sau ea te introduc in lumea sa. Daca deja esti un cuplu, puteti sa va rasfatati reciproc in exces. Poate ca va veti face cadouri unul altuia ca sa va aratati afectiunea si sa vedeti cum partenerul este coplesit de bucurie. Este un lucru bun la urma urmai, chiar daca este prea mult !

