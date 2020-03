Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, VINERI 20 martie 2020. E timpul să străluceşti!

Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Fii mai pozitiv si nu lasa nesiguranta sa te deraieze de la drumul tau. Daca esti in cautarea jumatatii, incearca sa-ti largesti aria de cunostinte. Ai grija, insa, sa nu iti scazi standardele. Risti sa isi complici viata si sa-ti irosesti timpul cu persoane total nepotrivite pentru tine.

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Este o zi numai buna pentru a te bucura de compania persoanei iubite si sa petreceti cateva ore pline de romantism. Profita la maximum de aceasta zi si vei vedea cum vei fi cuprins de fericire. Iar daca nu ti-ai gasit inca sufletul pereche, nu-toi fa griji. Circumstantele sunt ideale pentru a intalni pe cineva. Toti ochii vor fi atintiti asupra ta in aceasta seara.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Schimba-ti atitudinea fata de partenerul de cuplu si nu-l impovara cu plangerile tale nejustificate. Abordarea aceasta de victima a dus la o oarecare uzura in cuplu si nu iti este de folos. Lasa tandretea si dragostea fata de partener sa iasa la lumina. Daca esti singur, incearca sa te relaxezi mai mult. Cum contactele sociale sunt limitate in aceata perioada, profita ca sa-ti faci ordine in ganduri si in viata.Vei vedea cum starea de spirit ti se va imbunatati.

