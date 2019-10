Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, DUMINICĂ 6 OCTOMBRIE 2019. O noua zi karmică, ceva se termină, ceva începe

Acest proces se poate intampla ca atare, pur si simplu, sau poate fi activat de o mini-criza de orice fel care sustine scrierea istoriei tale.

Esti gata sa mergi mai departe ? Soarele e in Balanta, zodia relatiilor. Cum stai si unde iti este pozitia in cea mai importanta relatie a ta ? Este lumea ta in echilibru sau nu ? Este timpul sa analizezi si sa cantaresti. Evenimentele au o calitate karmica in acest weekend.

The Sun in Libra squares the Lunar Nodes and a mini crisis ensues. As the Sun crosses the half point of the eclipses you're at a major crossroads. You're cutting ties with your past. Saturn and the Nodes have made that pretty clear. This is history in the making. But where's your heart at? Are you ready to move forward? Libra is the relationship sign. Where do you stand with your most important relationship? Is your world off balance? Time to even the score. Events have a karmic quality to them this weekend.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Emotiile tale primesc o portie de sustinere de la cei din preajma ta. Fii atent sa nu lasi aceasta energie sa iti faca altceva decat bine. Faptul ca esti sustinut nu inseamna ca detii tu tot adevarul. Este o zi buna sa stai detasat, observator, sa capeti perspectiva asupra lucrurilor in mod intelept fara sa presupui ca tu ai toate raspunsurile. Oportunitatile vin spre tine cand alegi sa faci parte dintr-o echipa de oameni cu gandire progresista carora nu le e teama sa impinga actualele granite.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Adauga puna culoare si condiment vietii tale implicandu-te in activitati spontane. Este timpul sa iesi si sa te bucuri mai mult de lume. Exploreaza acele lucruri care sunt total diferite fata de ce te asteptai sa gasesti. Alege o usa inchisa ca sa o deschizi tu in loc de cea deschisa in care vezi deja ce este dincolo de ea.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Daca simti o tensiune emotionala sau stres in lumea ta, acestea se pot elibera atunci cand privesti lucrurile in perspectiva. Nu te lasa ingreunat de starile trecatoare care iti blocheaza productivitatea, imaginatia si viziunea. Focuseaza-te pe acele aspecte ce functioneaza bine in viata ta si concentreaza-ti energia pe acestea. Abilitatile tale de comunicare si umanitare te vor scoate din rutina sau din ganduri pesimiste azi.

