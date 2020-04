Horoscopul zilei de azi, LUNI 27 APRILIE 2020. De azi, comunicatorul Mercur este in zodia Taur!

Alt aspect pe care Mercur in Taur il va aduce in atentie este sanatatea. Esti in contact cu nevoile tale fizice?

Mananci bine si sanatos, iti sustii sistemul imunitar ? Este timpul sa gasim si aici solutii practice si noi la criza curenta pe care o traversam si sa abordam strategii serioase a la long, iar la asta este foarte buna energia lui Mercur in Taur. Sa ne asteptam la discutii lungi financiare sau despre a manca o mancare mai sanatoasa, a iesi sa fim in aer liber, a dori sa fim mai prezenti in natura. Trebuie sa tinem de problema suficient de mult incat sa gasim si solutii si la asta este excelent Mercur in Taur.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Te poti gasi azi in situatia de a participa la unele focuri azi. Prietenii sau membrii de familie pot intretine sau porni unele neintelegeri verbale cu privire la cum trebuie gestionate unele lucruri. Poti ajunge sa te certi serios desi nu aveai nicidecum aceasta intentie. Incearca sa nu te lasi ambalat in schimbul de focuri pentru ca usor se poate ajunge la deteriorare de relatii. Nu e o zi pentru confruntari, indiferent de subiect, deci fa tot ce poti ca sa stai departe de aceasta actiune.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Cumva ai exagerat ieri cu mancarea si/sau bautura si acum te simti cu nivelul de energie si cu cheful cam scazute la acest inceput de saptamana ? Evita cafeaua sau alte stimulente si incearca sa dormi mai mult daca poti. Prea mult stres in viata cu siguranta ca nu iti ajuta la nimic. Starea aceasta va trece in cateva ore, dar daca ti se intampla cam des ca in prima parte a unei zile tu sa nu ai energie si sa ai chef sa dormi, ar fi bine sa te intrebi de ce. Gaseste un mod sa faci o schimbare sanatoasa.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

O separare de o persoana importanta din viata ta, fie din cauza unei plecari a unuia dintre voi fie din pricina unei neintelegeri minore care te face sa te simti indepartat sufleteste, te pot face sa te scalzi in melancolie azi. Poti primi o invitatie sociala de vreun fel si ai ocazia sa te vezi cu oameni dar nu vrei sa te duci din cauza starii introvertite a zilei. Totusi, sa stii ca a fi cu altii e cea mai buna forma de a muta focusarea mintii pe persoana sau pe motivul de stres. Deschide-te spre exterior !

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.