Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, LUNI 4 NOIEMBRIE 2019. Start bun de saptamana cu Luna in Varsator!

Cauta persoane pe care le consideri suport si sustinere pentru tine dar nu din pozitie de victima ci de imputernicit si dornic de a-ti construi viata asa cum se vede cel mai bine. Ai nevoie de grupuri in care sa te simti familiar, deci cei ce vad viata ca si tine. Varsatorul este un activ si in social media, deci fii prezent si pe acest plan ! Cauta-ti cele mai bune idei, lasa-te inspirat de idei noi de la altii, intalneste-te cu prieteni.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Oportunitatile abunda in jurul tau si te poti gasi subiectul unor oferte ce vin si din stanga si din dreapta si din fata. Citeste in detaliu toate fineturile scrise si pune negocieri serioase in stand by pana cand esti sigur ca ai inteles totul. Problemele de familie ajung la o rezolutie buna fara prea mult efort din partea ta.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Nu te lasa amagit de false promisiuni azi, draga Taurule, pentru ca ele te vor duce spre greseli. Incearca sa ignori ce incearca altii sa iti vanda si tine de propria ta cale. Orice intelegeri viitoare potentiale vor avea nevoie de examinarea ta atenta si in detaliu absolut. Daca esti in dubiu, cere unui expert sa te ajute. Nu vorbi despre planurile tale viitoare cu nimeni inainte de a fi sigur ca ele sunt securizate.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Cei dragi vor avea nevoie de ajutorul tau azi, draga Gemeni. Nu le intoarce spatele. Nu te teme sa oferi solutii la probleme atunci cand vezi cu claritate care este cea mai buna cale spre inainte. Norocul este de partea ta si drept rezultat te simti din ce in ce mai bine. Unele mici detalii pot aparea ca sa iti testeze rabdarea dar sunt doar inconveniente temporare.

