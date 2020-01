Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, LUNI 6 IANUARIE 2020. Planteaza azi ce vrei sa creasca maine!

Azi planteaza ce vrei sa creasca, ne sfatuieste Luna in Taur ! Este o zi buna sa ne ocupam de lucrurile simple ale vietii. Mancarea. Banii. Acel lucru ce are cea mai mare valoare pentru tine. Repara-ti corpul si sufletul, scufunda-te in simturi, ai grija de buzunarul tau pe care sezonul de sarbatori l-a lasat, poate, mai dezechilibrat, deci ocupa-te de aspectele practice ale traiului, tot ce poate fi asociat cu "al meu/a mea".

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Se prea poate sa te simti confuz de evenimente care se intampla in jurul tau si in lume, de informatiile multiple si contradictorii care vin spre tine. Vocea ta interioara iti este cel mai bun ghid acum. Ai incredere in instinctele tale si fa ce iti spun ele sa faci si vei afla mai multe despre tine si despre directia in care vrei sa se duca viata ta.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)



Pregateste-te pentru vesti bune, in special referitor la casa ta. Oportunitatile iti pot aparea la orice moment care sa duce spre o schimbare de resedinta sau poti sa finalizezi planuri pentru unele cumparaturi domestice. Foloseste-te de energiile pozitive ale momentului. Daca te intereseaza proiecte de renovare sau remoderare pentru casa ta, incepe o perioada benefica sa demarezi aceste idei.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)



Increderea ta in puterea destinului si a karmei poate sa iti fie reintarita astazi. Tu stii ca atunci cand faci sau dai bine, binele se intoarce cu siguranta la tine. In functie de ce vezi ca vine, iti poti aminti care e binele pe care l-ai trimis in lume ceva timp in urma. Esti sensibil la altii si le intelegi problemele, deci partea ta generoasa poate sa iti preia controlul. Cineva te poate ruga pentru o mana de ajutor. Daca simti sa dai, da. Nu vei regreta. Ziua de azi poate sa aduca si o placuta iesire alaturi de cineva drag.



