Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, SAMBATA 15 FEBRUARIE 2020. O noua perspectiva in amor

Horoscop zilnic dragoste. Iata horoscopul zilei de azi SAMBATA 15 FEBRUARIE 2020; Luna e in Scorpionul misterios asa cum e o data pe luna, deci viata se traieste cu intensitate, profunzime si cate o criza din loc in loc. Mercur intra in retrograd de luni deci acum este practic stationar, deci noi sa ne oprim si sa ne gandim. Sa examinam, sa mergem in adancuri. Sa reconsideram dupa ce reprivim. Iata mesajul acestor zile de weekend. Este momentul sa capatam perspectiva asupra unei situatii.