Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de DUMINICĂ 19 IANUARIE 2020. Ultima zi a Soarelui în Capricorn

Este ultima zi cu Soarele in Capricorn pentru inca un an.

De maine, ne pregatim sa ne acomodam cu energia orientata spre libertate si detasare oferita de Varsator pentru o luna de zile. Insa pana atunci, astazi vom mai avea unele intalniri cu emotiile profunde, asa cum se cam intampla sub Scorpion. Chiar daca unele dintre ele nu sunt confortabile, doar asa ne apropiem unii de altii, dupa ce dam la o parte cu onestitate ce doare si scoatem la lumina din adancimi ce nu mai functioneaza. Doar asa ne descoperim si ne dezvoltam puterea interioara.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Poti comunica mai usor acum decat in ultimele saptamani si poti simti energiile cum merg spre inainte chiar daca pentru asta e nevoie sa se darame pereti. Ceva e pe cale sa se indoaie sau sa se transforme in flacari daca a fost tinut inchis de prea mult timp. Ai nevoie de claritate inainte de a te lasa dominat de emotii. Aspectul cel mai important al momentului sta in relatiile apropiate si unele lucruri trebuie clarificate inainte sa continui in aceeasi directie pe care ai ales-o cu ceva timp in urma. Discuta orice e de discutat si fa-o cu rabdare.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Stiai ca florile de vanilie se deschid doar o data timp de doua sau trei ore ? Anumite lucruri foarte valoroase vor fi aici doar pentru un timp scurt si peste ele trece inevitabil schimbarea. Respira adanc fiecare moment primit in loc sa te ascunzi dincolo de separari sau respingeri dureroase iar bucuriile vietii vor fi din nou la picioarele tale. Sentimentul celor mai mari satisfactii emotionale vine si impreuna cu cele mai mari pierderi. Schimbarile sunt inerente deci tot ce poti face azi este sa te bucuri de fiecare moment asa cum vine, suficient de flexibil incat sa vezi ce te face fericit chiar daca in jur unele lucruri devin amare.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Nu simti ca ai vrea sa cedezi din a-ti implini acele dorinte care iti fac inima sa zburde, dar nici nu ar trebui sa faci prea multe compromisuri ca sa ajungi la destinatie. In loc sa cedezi, gaseste o cale de mijloc si un spatiu sanatos in care toti pot primi ceea ce isi doresc. Incet incet, vei capata alte perspective si vei vedea multe lucruri total diferit. Nu te lasa atasat doar de unele directii gandite de tine ci fii bucuros ca exista si alte mult mai bune, parte dintr-un puzzle mai mare.

