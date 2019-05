Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru DUMINICĂ 12 MAI 2019. Străluceşte cu Luna în Leu!

Ce sa faci minunat cu Luna in Leu ?

Spune glume ; trimite poze amuzante pe Facebook ; surprinde pe cineva cu un cadou amuzant ; incurajeaza pe cineva pe care iubesti ; aranjeaza-ti parul intr-un mod care atrage atentia ; poarta culori calde – galben, portocaliu, rosu ; zambeste in timp ce mergi pe strada ; danseaza pe muzica ta preferata ; iesi doar cu fetele (sau doar cu baietii) intr-o seara ; mergi intr-o aventura cu copilul tau ; asuma-ti un risc creativ ; picteaza, deseneaza, mergi la teatru, du copiii la film, in parc, la distractie, da in mintea lor toata ziua, mergeti la circ sau carnaval, oriunde unde puteti rade in hohote impreuna. Aranjeaza o petrecere. Imbraca-te in haine luminoase si fistichii. Fii curajos !

Pe seara, Luna in Fecioara ne aduce o abordare mai practica si ne refocusam pe toate acele detalii care fac diferenta. Ce ai de facut si pus la punct ? Bazeaza-te pe inspiratia de geniu ce ne vine pe seara de la trigonul Lunii cu Uranus in Taur si prin care ne vom rezolva de maine incolo problemele aflate pe rol.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Poti avea o zi plina in cartierul tau, cu drumuri si lucruri de rezolvat si cu vizite. Nu fii surprins, totusi, daca oamenii intalniti par preocupati si mai putin inclinati sa faca conversatii banale obisnuite. Nu este o zi de comunicare despre subiecte serioase. Toate semnele arata ca oamenii sunt mai introvertiti si ca mintile lor au nevoie de un ritm mai lent si de activitati mai usoare de relaxare. Si pentru tine este, asadar, o zi grozava sa stai acasa si sa citesti sau sa iesi si sa faci una din activitatile recomandate mai sus pentru zilele cu Luna in Leu.

Stii care este mesajul runelor antice intelepte pentru zodia ta pentru saptamana ce incepe maine ? Iata-l aici.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi este una din acele zile in care poti simti ca mai multi oameni trag de tine dar in directii diferite si te simti intins la maxim ca un elastic. Cineva te vrea aici, cineva te vrea acolo. Din aceasta aglomeratie asupra timpului si energiei tale, asigura-te ca iti aranjezi si timp doar pentru tine si ca iti exprimi clar nevoile altora. Alege care sunt situatiile cele mai bune pentru tine.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi poti avea in conflict mental cele doua parti din tine, cea intuitiva si cea logica. Te poti gandi cu optimism la mai multe variante pozitive ca dupa cateva momente sa fii pesimist si sa nu vezi solutiile. Nu incerca sa gasesti sensul lucrurilor azi si nici sa intelegi daca ai stari ce se bat cap in cap. Asteapta pana maine cand mintea se va echilibra inapoi pe sina. Intre timp, gaseste beneficii din activitati bune de facut cand Luna este in Leu, asa cum sunt prezentate mai sus.

