Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru SAMBATA 26 IANUARIE 2019. Ai chef de socializare sau nu?

Luna in Balanta favorizeaza discutii despre iubire : ma iubesti sau nu cu adevarat ?

Cine pe cine iubeste, cine ce face pentru cine iubeste, cine cu cine e si cine este lasat pe dinafara. Balanta este un semn sociabil si ii place sa isi bage nasul in treburile altora. La fel poti fi si tu in aceasta sociabila zi de Sambata. Cauta conexiuni cu oricine. Daca ai companie buna, ziua este si mai buna. Nu trebuie sa cunosti persoanele, un zambet sau o amabilitate este suficienta in magazine, restaurante, muzee.

Acestui context general astral al zilei, valabil pentru toate zodiile, i se alatura si mesajul particular pentru fiecare zodie. Iata-l :

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi se pare ca este bine sa construiesti ceva. Creatia este o experienta puternica ce iti aduce satisfactii. Gaseste ceva ce iti place sa faci si fa. Iti place sa gatesti ? Gandeste un meniu ambitios pentru cina. Iti place sa asculti muzica ? Fa o lista de melodii pe o anumita tema sau inregistreaza tu ceva. Chiar daca nu castigi nimic, macar vei inchide ziua stiind ca ai facut ceva creativ frumos pentru sufletul tau si al altora pe care ii vei bucura.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Nu e nimic precum perseverenta ca sa te ajute sa ai o zi buna azi. Deci, daca simti ca nu asculta nimeni ce ai de spus, tu continua sa gasesti calea de a crea o buna impresie celor cu care interactionezi. A fi unic este cheia. Asa cum iti poti imagina, creativitatea va fi o unealta valoroasa : poezii, cantat, dansat, glume, iata moduri sa fii memorabil si sa fii sigur ca toti stiu de tine.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Ceva sau cineva la care tii ar putea fi in pericol acum. Nu este o amenintare serioasa insa ar putea fi nevoie de tine. Sunt lucruri pe care nu le stii complet, deci documenteaza-te, afla, pune intrebari si fii de folos cu orice poti. Daca intelegi exact care sunt fortele in actiune si amenintarile, te vei descurca mult mai usor si vei fi acolo pentru cine are nevoie de tine.

