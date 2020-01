Horoscop zilnic, MIERCURI 15 IANUARIE 2020. Influente interesante de la Luna in Fecioara!

Sa ne asteptam ca iubirea sa fie electrica, romantica, brilianta cu Venus in sextil cu Uranus ! Surpriza pe care Uranus o poate oferi pe planul relatiilor de dragoste vine cand ne asteptam cel mai putin si in cea mai neobisnuita forma – acesta este, pana la urma, Uranus. Poti simti nevoia sa iesi din obisnuit azi, deci incearca ceva nou, intalneste-te cu cineva nou, distreaza-te !

iteste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Esti dornic si total capabil sa demarezi proiecte noi. Pana la urma asa esti tu, Berbecule. Insa Luna azi e in Fecioara si in sectorul tau pentru focusare de unde isi ridica bagheta magica si insista sa te ocupi de ceva pana la finalizare. Refa-ti listele de lucruri ce chiar trebuie facute, mai verific-o inca o data apoi pune piciorul pe pedala acceleratiei fara sa iti mai abati atentia nicaieri. Mai pe seara, Luna se muta in Balanta si in sectorul relatiilor tale. Nu-i asa ca e placut sa te bucuri de o realizare dupa o zi de munca bine facuta in compania unei persoane dragi sau celui mai bun prieten?

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Nimic nu te poate tine pe loc azi, in niciun caz nu cu Luna in Fecioara ce iti accentueaza farmecul senzual. Nimeni nu poate face fata competitiei cu un Taur aflat in misiune ! Insa inainte de a fi cu toate motoarele pornite, ia pulsul si asigura-te ca nu impingi lucrurile prea departe. Simte echilibrul corect si oamenii se vor alinia cu orice doresti sa le oferi. Mai pe seara, Luna se muta in Balanta si in sectorul tau mult mai organizat. Completeaza-ti documentele de munca, fa-ti cumparaturile necesare – urmatoarele doua zile inseamna revenirea la realitatea de zi cu zi.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Chiar si un superstar social cum esti tu are nevoie sa se opreasca si sa se odihneasca din cand in cand. Astazi, Luna e in Feciora si in sectorul tau ce tine de privatiune si nu trebuie sa te justifici daca iti vei pune pe usa "nu deranjati". Daca poti sa te separi de sursele de distragere a atentiei de la tine, vei reusi sa faci asa de multe ! Mai pe seara, Luna se muta in Balanta si in sectorul tau ce tine de iubire si distractie. Pregateste-te pentru motive de sarbatoare din orice in urmatoarele doua zile !

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.