Imagini compromiţătoare de pe calculatorul lui RĂZVAN CIOBANU, apărute în presă! Cine sunt protagoniştii showurilor

"Cineva aleargă după acele harduri. În 2011 am fost contactat de Răzvan, în baza prieteniei pe care o aveam, să-mi se spună are un cv cu aceste imagini. Nu am spus niciodată că este Răzvan Ciobanu în acele imagini şi niciodată că se întâmplau la el în casă. Răzvan nu făcea un şantaj. El avea un material de interes pentru presă şi m-a căutat pe mine primul fiind prieteni. Mi-a zis, te interesează nişte imagini cu persoane publice care fac nişte lucruri? Ce persoane? Alea, alea. Nu pot să abordez acest subiect în emisiune i-am spus", a spus Capatos, în emisiunea de joi seara, potrivit cancan.ro.

Jurnalista Ioana Mandache susţine că mai multe persoane publice se regăsesc în acele înregistrările ruşinoase: "Se pare că erau multe personalităţi din toate domeniile. El a încercat să le vândă colegilor din presă. Nu ştiu dacă a reuşit sau sunt colegi din presă care ar avea acele hard diskuri. Nu s-au difuzat niciodată, nu s-au dat pe niciun post de televiziune, dar din câte ştiu hard diskurile şi acel laptop sunt la părinţii lui Răzvan Ciobanu. Nu a şantajat pe nimeni, doar a vrut să vândă trusturilor de presă acele hard diskuri pentru bani".

Sorin Oprea, cel care a intrat în reşedinţa designerului imediat după ce tragica veste a fost făcută publice, susţine că tatăl lui Răzvan Ciobanu deţine atât laptopul acestuia, cât şi hard disk-urile controversate.

"Nu am intrat in casă la el, mirosea a hoit în bloc, nu puteai să intri pe casa scării. Mi-a fost frică să intru în casă. Eram eu, soţia, un prieten şi un domn străin care a deschis uşa la intrare. L-am sunat pe Marius, fostul iubit, i-am spus că am fost acolo. El era clientul magazinului meu. Pisica era jos, nemâncată şi am luat-o la mine. L-am rugat sa imi dea numarul mamei si le-am spus ce am facut. Pisica era pe hol, usa era intredeschisa. Nu stiu sa va zic de ce era deschisa usa, Razvan avea o viata haotica. Marius a venit din Timisoara, de la parintii lui. A venit in Bucuresti in cateva ore. M-a rugat sa il ajut sa ii car lucrurile lui Razvan la masina. S-a intamplat sa fie asa. Marius mi-a zis ca, daca gasesc in casa niste hard diskuri si un laptop sa le iau la mine si sa i le dau mamei lui Razvan Ciobanu. Nu a vrut sa ajunga la nimeni, decat la parintii lui. Marius stia de hard diskuri si de laptop. Nu am discutat, nu m-a interesat. Nu am vorbit despre imagini de pe camere de luat vederi. Nu s-au gasit hard diskurile, ci doar laptopul. L-a luat tatal lui Razvan. Am auzit de la altcineva ce ar contine. Sunt chestii pornografice si alte chestii. Nu pot sa spun. Sunt lucruri personale ale lui Razvan. Si alte documente medicale... Am fost de doua ori la el acasa: cand am luat pisica si cand au venit parintii lui. Nu am intrat in casa, am fost doar pe hol. A doua oara am intrat cu parintii", a declarat Sorin Oprea în cadrul emisiunii "XNS" de la Antena 1.

Keky, cântărețul pe tocuri, aruncă bomba și spune cine apare pe acele hard disk-uri. Se pare că Răzvan Ciobanu avea o mică colecție de materiale XXX. Conform celor spuse de Keky, erau nume grele din showbiz: „Hardurile celebrului designer mort într-un „accident de mașină", conțin imagini explicite cu bărbați celebri din showbiz, în timp ce se drogau cu el și întrețineau relații intime. Sincer, știu în mare parte persoanele aflate pe acele harduri și îmi doresc din tot sufletul să apară numele lor în presă, pentru că hardurile sunt în posesia presei! Ghinion pentru ei! M-aș simți în sfârșit înțeles de cei care mă faceau nebun și spuneau că inventez lucruri...".