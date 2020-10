Imagini în premieră din Francesco, documentarul despre Suveranul Pontif. Filmul va fi lansat oficial peste două săptămâni VIDEO

„Francesco" este regizat de Evgeny Afineevsky („Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom"), cineast nominalizat la Oscar. Filmul va avea premiera la Roma, pe 21 octombrie, şi va fi prezentat apoi la Savannah Film Festival, pe 25 octombrie, potrivit The Hollywood Reporter.

Filmat cu Papa Francisc în luna iunie, în plină pandemie, „Francesco" face cronologia muncii Suveranului Pontif, care îşi exprimă părerile despre Covid-19, violenţa poliţiei, rasism, segregaţie, migraţie şi refugiaţi, despre problemele cu care se confruntă comunitatea LGBTQ, despre drepturile femeilor şi abuzul sexual în Biserică.

Documentarul cuprinde interviuri cu Papa Francisc, dar şi cu predecesorul lui, Benedict XVI, şi cu activişti care s-au confruntat sau au colaborat cu Vaticanul în ultimii ani.