Imagini incredibile de la o nuntă. O tânără a fost împuşcată în cap pentru că s-a oprit din dans VIDEO

Un videoclip distribuit pe rețelele de socializare arată că femeia este împușcată pentru că s-a oprit din dans în timp ce participa o petrecere de nuntă la Chitrakoot, în statul Uttar Pradesh. Cele două dansatoare aflate pe ringul de dans şi-au încetat brusc spectacolul, aparent din cauza unei probleme tehnice care a întrerupt muzica.

Un bărbat strigă apoi în hindi "se va trage!" şi într-adevăr, câteva secunde mai târziu apasă pe trăgaci, iar una dintre dansatoare se prăbuşeşte ţinându-se cu mâinile de faţă. Potrivit ptresei locale, ea a fost rănită la maxilar.

Două persoane au fost arestate, iar o a treia este încă urmărită.

