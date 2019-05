Imagini şocante din interiorul autocarului lovit de tornadă. Pasagerii au spart geamurile ca să poată ieşi VIDEO

Tornada care a lovit ieri sudul țării a făcut prăpad în Călărași și Ialomița. Pasagerii din autocarul luat pe sus povestesc momentele de groază prin care au trecut iar localnicii plâng acum după casele distruse și cer ajutor din parea autorităților.

Pasagerii povestesc cum tornada a smuls autocarul de pe șosea și l-a aruncat pur și simplu pe câmp. Şapte oameni au fost răniti.

"A venit drept in noi. Ne-a luat pe sus si ne a dus in grau, ne-a rasturnat.. au bubuit geamurile autocarului, a bubuit tot.. Şi oamenii? Oamenii au inceput sa zbiere de la furtuna aia. Va dati seama, sa te trezesti cu ciclonul ala in mijlocul tau", a povestit un psagaer pentru România TV

"Pooc, a venit la masina si ne-a zvarlit . M-am tinut de scaun. Uite ca azi m-am hotarat sa plec si s-a intamplat nenorocirea. Multumim lui Dumnezeu ca a fost asa, ca nu ne a omorat pe toti", a relatat un altul.

Primele imagini din momentul tornadei, filmate in autocarul luat pe sus. Pasagerii, care se intorceau de la o mânăstire, au spart geamurile ca să poată ieşi.