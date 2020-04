IMAGINI ŞOCANTE. O femeie din Brăila s-a ales cu arsuri grave pe mâini după ce a utilizat dezinfectant la un supermarket FOTO

Iulia Balcan susține că s-a ales cu arsuri pe mâini după ce a folosit dezinfectant la un supermarket.

Medicul Adina Alberts avertizează: "Aveţi grijă când folosiţi gelul dezinfectat de mâini". Ce poţi să păţeşti

"Ieri am fost la cumpărături la super market din Brăila Bariera si inainte sa ies din magazin m-am dat cu dezinfectant de la ei, pana am ajuns acasă simteam cum ma ard mâinile, cand am ajuns acasă m-am spălat cu apa si sapun, a mai pățit cineva asa ceva de la dezinfectant? Ma ustură de mor, zici ca-s fiartă in oala !", a scris femeia pe Facebook.