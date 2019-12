IMPORTANŢA MOBILIERULUI ÎN CASA TA

Mobila aduce schimbari in spatiul casei si defineste functionalitatea acestuia. Varietatea de design, gama si tipul de mobilier tansforma o zona gri intr-o experienta plina de viata.

Iti oferim cateva motive care arata importanta mobilierului in amenajarea unei case.

Ofera frumusete casei

Varietatea larga de mobilier, de la scaune, mese, paturi si canapele, schimba tinuta generala a casei tale. Gratia si frumusetea casei sunt complete in momentul plasarii unor piese de mobilier ca parte a decorului sau ca utilitate.

Da decorului un sens

Prezenta de mobilier face din casa ta o unitate functionala. Gama generoasa si varietatea suplimentara a fiecarei categorii de mobilier ofera o menire decorului (relaxare, gatit, activitati in familie) si face ca spatiul sa fie bine dotat. Chiar iese mult mai impresionant.

Maximul de confort

Mobilierul iti face viata mai usoara si iti asigura o casa primitoare. Prezenta mobilierului ofera utilitate si stil, liniste sufleteasca si te incarca pentru ziua urmatoare.

Categoriile vaste de mobilier ne fac sa dorim si mai mult confort si functionalitate. Mesele de bucatarie si mesele de cafea, de exemplu, sunt achizitionate pentru scopul si utilitatea lor specifica.

Ofera echilibru

Mobilierul ne ofera o vedere echilibrata asupra intregului spatiu din casa. Volumele, formele si inaltimile ne imbunatatesc viziunea asupra casei, dar si experientele din interiorul ei.

Mobilierul ne ofera suport pentru depozitarea obiectelor personale.

Mobila face o casa completa, incepand cu o structura goala, prin simpla sa prezenta. O zona goala este plictisitoare, in schimb, daca mobilierul ocupa acel spatiu, ambianta devine completa si placuta.

Fluxul de spatiu

Datorita amplasarii mobilierului, casa se imparte cumva pe categorii de spatii, astfel definind zonele.

Mobilierul ocupa majoritatea spatiului din casa si te ajuta sa-ti readuci locuinta la viata in mod constant. Deoarece mobilierul are atat de multa importanta in casa ta, atunci cand incepi sa deocrezi camera de zi, dormitorul si bucataria, este important sa alegi piese care sa se potriveasca perfect spatiului si bugetului tau.

Alege piese contemporane, moderne, traditionale sau cate putin din toate - nu exista reguli, nu-ti fie teama de un design aparte si de mobila care iti place.