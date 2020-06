Inalta Curte a desfiinţat hotărârea pe latură civilă din dosarul "Băneasa", motivată de judecătorul Ion Tudoran

Surpriza vine de la Inalta Curte: sentinta pe latura civila din dosarul "Baneasa" a fost anulata. Ne referim la sentinta pe care judecatorul Corneliu-Bogdan Ion-Tudoran de la Curtea de Apel Bucuresti a motivat-o in timp ce, atentie, se afla internat la psihiatrie si nu mai avea calitatea de magistrat, scrie luju.ro. O sentinta prin care Ion-Tudoran a solutionat latura civila in dosarul "Baneasa", dupa ce anterior pe latura penala il executase pe omul de afaceri Puiu Popoviciu. Astfel, ICCJ a decis vineri, 12 iunie 2020, desfiintarea sentintei civile din dosarul "Baneasa", cauza urmand sa fie trimisa la Curtea de Apel Bucuresti pentru rejudecare. De asemenea, ICCJ a desfiintat si formele de executare a masurilor asiguratorii luate.

Iata minuta ICCJ:

"46/1/2020 - Admite apelurile declarate de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie, de inculpatii Diaconescu Stefan, Petrulian Gheorghe, Popoviciu Gabriel-Aurel, Luican Ion Mihai Florin, Alecu Ioan-Niculae, Toader Gabriel Rasvan, Bejenaru Andrei-Mihai, Minea Lizeta, de partile civile Universitatea de stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti, Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice, de partile responsabile civilmente SC Baneasa Rezidential SRL, SC Baneasa Business and Technology Park SA, SC Baneasa Investments SA, precum si de partile interesate Ikea Romania SA, BRD Groupe Societe Generale SA, Carrefour Romania SA, Unicredit Bank SA, Alpha Bank Romania SA, NBG Bank Malta Limited, Societe Generale, Unicredit SPA Italia si Domus-Mex SRL impotriva sentintei penale nr.267/F din data de 28 decembrie 2018, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia I penala, in dosarul nr. 4445/2/2016. Desfiinteaza sentinta penala apelata si trimite cauza spre rejudecare la aceeasi instanta, respectiv la Curtea de Apel Bucuresti. Desfiinteaza formele de executare a masurilor asiguratorii luate prin sentinta penala atacata. Respinge, ca ramase fara obiect, cererile de ridicare a masurilor asiguratorii luate prin aceeasi sentinta. Respinge, ca nefondate, cererile de ridicare a masurilor asiguratorii instituite in cursul urmaririi penale in dosarul nr. 206/P/2006, pe care le mentine. Respinge, ca tardiv, apelul declarat de inculpatul Todiras Ioan impotriva aceleiasi sentinte penale. Obliga pe apelantul inculpat Todiras Ioan la plata sumei de 100 lei, cheltuieli judiciare catre stat. Restul cheltuielilor judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia. Respinge, ca nefondate, cererile apelantelor parti interesate BRD Groupe Societe Generale SA si Societe Generale de obligare a partilor adverse la plata cheltuielilor judiciare. Onorariul cuvenit aparatorilor desemnati din oficiu pentru apelantii inculpati Minea Lizeta si Todiras Ioan, in cuantum de cate 868 lei, se platesc din fondul Ministerului Justitiei. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica, astazi, 12 iunie 2020".

Astfel cum Lumea Justitiei a dezvaluit in articolul "Motivarea de la psihiatrie" (Click aici pentru a citi), judecatorul Corneliu-Bogdan Ion-Tudoran a motivat Hotararea privind latura civila a dosarului Baneasa la aproape un an de la pronuntarea pe latura penala, cand nu mai detinea calitatea de judecator (fiind iesit la pensie), in timp ce se afla internat intr-un sanatoriu, de unde precizase ca nu este lasat de medici sa faca efort intelectual, subliniind ca nu se simte bine. De noaptea mintii, motivarea hotararii pronuntate de Ion-Tudoran si redactate in sanatoriu a intrat in Curtea de Apel Bucuresti in noiembrie 2019 (in conditiile in care Ion-Tudoran se pensionase in septembrie 2019) fiind adusa pe un stick de fiul acestuia, care a depus-o la grefa Sectiei I Penale a Curtii.

Modul incredibil in care a fost motivata sentinta din dosarul privind latura civila a cauzei Baneasa de catre Ion-Tudoran, precum si data la care a fost depusa la instanta de catre fiul fostului judecator sunt retinute in documentele Curtii de Apel Bucuresti pe care Lumea Justitiei le prezinta in exclusivitate.

Astfel, potrivit Hotararii nr. 318 din 30 octombrie 2019 a Colegiului de Conducere al Curtii de Apel Bucuresti, la data respectiva judecatorul Corneliu-Bogdan Ion-Tudoran se afla in imposibilitatea de a redacta motivarea Hotararii nr. 267F pronuntata in 28 decembrie 2018 in dosarul nr. 4445/2/2016 prin care a fost solutionata latura civila a dosarului Baneasa. Dosar pe care, asa cum am precizat mai sus, judecatorul Ion-Tudoran l-a disjuns din dosarul penal Baneasa in care s-a pronuntat in 2016.

Astfel, in Hotararea nr. 318/2019 a Colegiului de conducere al CAB s-a retinut ca repartizarea dosarului constituit dupa disjungerea laturii civile din dosarul penal Baneasa s-a facut manual (invocandu-se art. 111 alin. (4) din ROIIJ care prevede ca "in caz de disjungere, dosarul nou-format se repartizeaza aceluiasi complet pentru respectarea principiului continuitatii"). Inregistrat in 2016, dosarul a fost solutionat abia in data de 28 decembrie 2018 cand a fost pronuntata sentinta in dosarul Baneasa privind latura civila. Sentinta care, astfel cum se precizeaza in Hotararea CAB nr. 318/2019, pana la data de 30 octombrie 2019 nu fusese motivata.

Ion-Tudoran s-a pensionat inainte sa motiveze hotararea

Intre timp, in iunie 2019, judecatorul Tudoran a formulat cerere de pensionare la care a renuntat in august 2019, pentru a-si da in schimb demisia din magistratura. Cererea de demisie a fost astfel aprobata in 3 septembrie 2019 de Sectia pentru judecatori in CSM, iar circa doua saptamani mai tarziu, in 19 decembrie 2019 presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de eliberare din functia de judecatorul a lui Corneliu-Bogdan Ion-Tudoran, decret publicat o zi mai tarziu in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 764. Practic, din data de 20 septembrie 2019 Corneliu-Bogdan Ion-Tudoran nu mai detinea calitatea de judecator si deci nu mai putea redacta ori semna nicio hotarare!

Totusi, ulterior, in luna octombrie 2019, judecatorul Ion-Tudoran a fost cautat la domiciliu de reprezentatii Curtii de Apel Bucuresti pentru a i se solicita date referitoare la redactarea sentintei nr. 267F/2018 insa, ce sa vedeti, agentul procedural "nu a gasit pe nimeni acasa". Cateva zile mai tarziu, grefiera sefa a Sectiei I penale a reusit sa ia legatura cu unul dintre fii lui Ion-Tudoran, care i-a comunicat ca va fi contactacta in scurt timp de tatal sau.

Lucru care s-a si intamplat, caci la circa o saptamana, in 29 octombrie 2019, grefiera sefa a depus o nota telefonica in care preciza ca "a fost contacata de catre domnul judecator Tudoran in ziua respectiva, convorbire in cadrul careia i s-a adus la cunostinta ca se afla internat in spital (sanatoriu), avand probleme de natura psihica, ca nu se simte bine iar medicii i-au interzis sa faca efort intelectual". Cu toate acestea, conform Hotararii nr. 318/2019 a Colegiului de conducere al CAB, judecatorul Ion-Tudoran i-a comunicat grefierei ca "va incerca sa motiveze hotararea restanta dar nu poate preciza la ce data, insa spera sa nu se implineasca un an de la data pronuntarii".

Extrem de important este faptul ca dupa ce anuntase ca se pensioneaza, judecatorul Ion-Tudoran a fost degrevat de participarea la sedintele de judecata, acordandu-i-se astfel timpul necesar pentru redactarea hotararilor restante, inclusiv cea din dosarul Baneasa privind latura civila. Nu a fost insa suficient caci, la data semnarii decretului de pensionare de catre Klaus Iohannis, Ion-Tudoran nu finalizase de motivat sentinta in dosarul Baneasa privind latura civila, desi trecusera peste 10 luni de la pronuntare.

Acest lucru a determinat astfel Colegiul Curtii de Apel Bucuresti sa stabileasca prin Hotararea nr. 318/2019 ca "neexistand certitudine in privinta redactarii hotararii de judecatorul care a pronuntat-o, fiind depasit un termen rezonabil al redactarii, termen care face parte din durata rezonabila a procesului si neputand fi redactata de un alt judecator al instantei (in raport cu dispozitiile art. 406 C.pr.pen., dar si cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, in acest sens fiind cauza Cerovsek si Bozicnik impotriva Sloveniei, in care Curtea a statuat ca judecatorii care nu au participat la proces nu pot motiva si semna hotararea judecatoreasca), Colegiul de conducere va constata imposibilitatea redactarii hotararii pronuntate".

Stupoare insa! La 5 zile de la momentul pronuntarii Hotararii CAB, in care s-a constatat imposibilitatea redactarii hotararii pronuntate, avand la baza inclusiv precizarile facute din sanatoriu de catre fostul judecator, la grefa instantei s-a prezentat unul dintre fii lui Corneliu-Bogdan Ion-Tudoran pentru a preda un stick. Stick care continea taman hotararea motivata din dosarul Baneasa. Este vorba despre motivarea Hotararii nr. 267F din 28 decembrie 2018 care, conform Referatului semnat de grefiera Liliana-Aurelia Ghita, a fost predata in data de 6 noiembrie 2019 grefierei sef Corina Fana si doamnei Mariana Adam.

Astfel, conform documentelor existente in instanta, dupa mai bine de 10 luni de la pronuntarea solutiei in dosarul civil Baneasa, fostul judecator Corneliu-Bogdan Ion-Tudoran a reusit sa motiveze pe 81 de pagini, in timp ce se afla in sanatoriu, solutia prin care a dispus restituirea terenului de 224 de hectare de catre omul de afaceri Puiu Popoviciu si altii catre USAMV Bucuresti, demolarea tuturor constructiilor existente pe aceste terenuri, dar si instituirea unor popriri asiguratorii asupra conturilor detinute de acestia. Cum a motivat propriu-zis Ion-Tudoran aceasta solutie, vom prezenta in alta editie.