Încă o ţară europeană închide graniţele de teama coronavirusului

Pentru a opri raspandirea coronaviruslui guvernul israelian a anuntat înăsprirea conditiile de acces in Israel. Incepand de astazi, 12 martie 2020, ora 20:00, autoritatile vamale din Israel vor permite accesul in tara doar acelor persoane care vor face dovada ca pot intra in carantina pentru 14 zile de la momentul intrarii in Israel. Carantina nu se poate face in cadrul unui hotel sau pensiune, ci doar in cadrul unei locuinte private. Masura se aplica persoanelor de orice nationalitate/cetatenie.

Turistii aflati deja in Israel isi vor desfasura in mod normal sejurul, pana la finalul acestuia.

"Incepand din seara aceasta la ora 20:00 va mai fi permis accesul pe teritoriul statului Israel doar cetatenilor statului Israel sau turistilor care pot demonstra ca pot respecta procedura de carantina la domiciliu pentru 14 zile (de exemplu, persoane care au rude sau familie in Israel). Toate punctele vamale terestre sunt de asemenea inchise", se arată într-un comunicat de presă.