Încă un medic a pierdut lupta cu COVID-19. Ce mesaj a transmis soţia acestuia cu câteva zile în urmă

"Familia noastră, Preotesa Mihail si Ana trecem printr-un calvar adevărat, care se numește COVID-19, cu febră, tuse, pneumonii bilaterale, pleorizie. Soțul în prezent se află in terapia intensivă SCR,Chisinau. Numai datorită medicilor din prima linie sec. Covid SR Anenii Noi, Stetenco Dmitrii, Caragia Eugeniu, Poiana Elena am putut sa depșesc acest calvar. Ei au început activitatea sa în secția terapia generala sub conducerea lui Preotesa Mihail și au devenit adevărați specialiști, profesionaliști, ambițioși, devotați. Vreau să menționez și "îngerii" noștri - asistentele medicale din prima linie: Danuta Liliana, Nujda Veronica, Gangan Tatiana, Rotari Rodica și infermiere -Magheranova Galina, Coroliova Tatiana, Iacob Vera, Ghereg Svetlana care umăr la umăr impreună cu medicii depun efort enorm pentru a salva viața omului. Și nu în ultimul rând vreau să mulțumesc directorului IMSP SR Anenii Noi dom. Nicolai Usatii pentru ajutor acordat", a scris acum câteva zile pe Facebook, soția medicului, Ana Preotesa.

Menționăm că zeci de angajați din sistemul de sănătate au murit din cauza COVID-19, de la începutul pandemiei. Decesul medicului Mihail Preotesa nu a fost confirmat, deocamdată, de către Ministerul Sănătății.