Incendiu devastator, un bloc cu 33 de etaje a fost cuprins în întregime de flăcări. Imagini incredibile din infern, sunt zeci de răniţi

Incendiul, care a izbucnit joi noapte, este acum complet sub control, potrivit agenţiei sud-coreene, care citează brigada de pompieri. Până vineri dimineaţă devreme, 88 de persoane care au fugit de incendiu sau au fost salvate au fost duse la spital, a raportat Yonhap, citând serviciile de salvare. Ele sunt tratate pentru răni uşoare, precum inhalare de fum. Nu au fost anunţate persoane grav rănite. Echipele de salvare căutau încă potenţiale victime în clădirea comercială şi rezidenţială, deşi nu au existat informaţii privind persoane dispărute.

Cauza incendiului, despre care se crede că a început undeva între etajele 8 şi 12 înainte de a se extinde spre partea superioară a clădirii, rămâne neclară. Unele media au arătat imagini ale structurii cuprinse de flăcări şi plăci de beton arzând şi căzând în stradă. Se crede că vântul puternic a provocat răspândirea rapidă a flăcărilor.

Potrivit Yonhap, mai mult de 380 de persoane locuiesc în clădire, deşi nu este clar câte erau înăuntru când a izbucnit focul. Multe dintre ele au putut să fugă din casele lor la timp şi să scape de flăcări, în timp ce un grup a fugit pe acoperişul clădirii. Nu au existat informaţii privind decese.

Ulsan este un oraş de 1,2 milioane de locuitori din sud-estul Coreei de Sud.

