Incendiu provocat de o explozie puternică în Londra. Aproximativ 200 de persoane au fost evacuate

Pompierii din Kent au anunţat pe Twitter, la ora locală 11.30, că încă "continuau să încerce să controleze amplul incendiu al unei unităţi induistriale", la Hoo, în apropiere de Rochester, în Kent. În urma incendiului nicio persoană nu a fost rănită, conform pompierilor.

Citeşte şi: Crater uriaş apărut din senin în mijlocul unei străzi aglomerate. O familie a scăpat în ultima clipă

În înregistrările video postate pe reţelele de socialiazare se observă flăcările puternice şi o coloană de fum negru care se ridică spre cer. Persoanele care locuiesc sau muncesc în zonî au fost rugaţi "să ţină, ca măsură de precauţie, uşile şi fesrestrele închise", au anunţat într-un comunicat pompierii.

De asemenea, aproximativ 200 de persoane au fost evacuate "ca măsură de precauţie", precizează aceştia.

"Am sărit din pat şi am văzut că cerul era portocaliu. Apoi a avut loc o doua explozie, la fel de importantă", a povestit o persoană care locuieşte în zonă.

Massive explosion and fire at factory near Hoo marina in Kent. Thankfully no reported injuries: https://t.co/uNqAfGhWtG

Video from Peter Cross pic.twitter.com/tK2AR2MPA2