Interviu EXCLUSIV cu Virgil Musta, medicul care a vindecat cei mai mulţi pacienţi cu COVID-19. Cum ne protejăm de virus

Cei mai mulţi dintre românii care s-au vindecat de coronavirus sunt din Timişoara şi Hunedoara, iar cel care i-a tratat este medicul Virgil Musta. Acesta a întocmit o listă de 13 măsuri pe care trebuie să le luăm pentru a preveni înfectarea cu COVID-19.

Reporter: Dle doctor, dvs ați întocmit o listă de 13 măsuri, care este de bun-simț pentru fiecare dintre noi să le luăm astfel încât să prevenim această îmbolnăvire cu coronavirus. Care ar fi cea mai importantă din punctul dvs de vedere?

Virgil Musta: Da, m-am gândit că deși toată ziua auzim același măsuri, sunt lucruri practice, lucruri la care poate nu ne-am gândit și de care ne vom izbi în activitatea noastră de zi cu zi care prezintă risc de contaminare. Și atunci am luat așa pe rând principalele căi de transmitere aeriană și prin mâini, și m-am gândit unde s-ar putea contamina și care sunt verigile lanțului de transmitere ca să încercăm să le rupem, să eliminăm acest lanț de transmitere.

Legat de calea aeriană, cel mai important este izolarea, pentru că dacă nu ai contact cu nimeni nu te îmbolnăvești. Problema este că nu cred că toată lumea trebuie să stea în izolare, doar persoanele care sunt la risc. Adică, persoanele care sunt în vârstă, persoanele care au boli asociate cum sunt: diabetul, obezitatea, boli cronice de plămâni, boli de inimă, boli de ficat, ciroză hepatică, boli autoimune, neoplazii sau alte afecțiuni grave, că sunt multe afecțiuni severe sau persoane care au mai multe cormobidități.

Toți aceștia trebuie să fie foarte, foarte precauți. 01.38 80% la sută din cei care fac forme severe și decedează fac parte din această categorie. Din păcate, faptul că, am văzut că acești oameni sunt pe străzi, sunt fără nicio măsură de protecție, m-a îngrijorat și m-a determinat să fac acest apel populației, acestor oameni, oamenilor tineri care îi cunosc pe acești bătrâni să-i convingă să rămână la domiciliu și dacă trebuie să fie ajutați să spună. Pentru că sunt convins că foarte multă lume e dispusă să-i ajute, dar să împiedicăm acest lanț de transmitere.

Pentru cei care trenbuie să se deplaseze, recomand ca deplasările să nu fie în zone aglomerate, să se păstreze această distanță socială și să se poarte mască. Masca protejează mai bine pentru a transmite infecția altuia decât să nu te contaminezi, dar dacă se poartă mască s-a constatat că dacă stai la o distanță de peste 2 metri pe un interval de sub 15 minute, nu te contaminezi. Coreenii au stabilit la locul de muncă această distanță de 2 metri, cu contact puțin și purtau o mască simplă sau nici nu puteau să poarte mască considerând că contaminarea este minimă.

Tot pe cale aeriană,ceea ce putem face noi la locul de muncă,a acasă, e să aerisim. Să aerisim de cât mai multe ori camera pentru că prin aerisire, circulația aerului scade concentrația de viruși din aer și atunci și contagiozitatea acestora este mai mică.

Tot în ce privește cale de transmitere aeriană, dacă tușim, să nu tușim în mâini, să tușim în cot, pentru că mai rar atingi cotul decât mâna care în momentul în care ai tușit ai contaminat-o și pe orice obiect ai pus ai contaminat obiectul respectiv.

Din păcate, am ajuns în faza de epidemie comunitară. Ceea ce înseamnă că boala se transmite de la o persoană la alta fără să fi fost neapărat în criteriile de suspiciune cum erau înainte plecat în străinătate în ultimele 14 zile sau venit din străinătate în ultimele 14 zile sau să fii contact direct a unei persoane cu infecție Covid. Aceasta ne îndreptățește să considerăm fiecare persoană posibil infectat.

Adică, sunt persoane care sunt bolnave dar asimptomatice, sunt persoane cu perioada de incubație, care devin contagioase cu două, trei zile înainte de apărea primele semne de boală. Și aceștia nu știu că sunt bolnavi. De aceea, noi trebuie să considerăm orice persoană posibil infectată și să respectăm strict măsurile pe care vi le-am spus.

În ceea ce privește calea de transmitere prin mâini, prin atingere, aici am remarcat un lucru, sunt persoane care poartă mănuși și ei sunt foarte fericiță că nu se contaminează, dar de fapt mănușa respectivă punând-o pe diferite obiecte, suprafețe, care posibil să fie contaminate, practic mâna nu este contaminată, este contaminată mănușa. Și cu mănușa pune mâna la ochi, la gură, la nas și, practic, așa te contaminezi. Deci gestul acesta de a atinge fața cu palma sau cu degetele este un gest de contaminare. Și recomand să ne controlăm cât mai mult aceste gesturi, indiferent că avem mănuși sau nu avem mănuși.

A doua observație a fost persoanele care au mănuși, ele nu se mai spală pentru că ele sunt cu mănuși și sunt protejate. Dar, de fapt, mănușa nu e protejată, mănușa este contaminată. Persoanele care nu au mănuși, mai des se spală pe mâini. Și atunci poți să te speli și cu mănușa pe mâini. Cel mai important e să te speli de câte ori poți pe mâini cu apă și săpun. Este important ca înainte de a mânca să nu mănânci fără să te speli pe mâini. Dacă nu ai posibilittea să te speli pe mâini, mai bine nu mănânci. 06.03 Pentru că este una ditre căile principale de transmitere.

S-a constatat în studiile epidimiologice făcute în China și în Italia că unul din motivele pentru care era foarte greu de stăpânit propagarea epidemiei a fost contaminarea solului. Solul fiind contaminat cu viruși, mai ales în zone unde sunt foarte mulți pacienți infectați, unii mai scuipă, alții tușesc, acest virus se ia pe talpa piciorului. Și atunci m-am gândit ce trebuie să facem și această suprafață să o curățăm. Și am conceput ideea că în momentul în care intri într-o încăpere, indiferent că mergi la serviciu sau acasă, am făcut această recomandare să fie înainte de intrare un prag îmbibat cu clor, o soluție de clor. Pentru că dacă ștergi tălpile bine de acest preș, prag cât de cât talpa se decontaminează. Apoi când ai intrat să ai alte încălțări în interiorul casei, decât cele de exteriorul casei, dai jos papucii.

Primul lucru, pentru că posibil să fii contaminat, te duci și te speli pe mâini și pe față. Apoi te duci, te dezbraci, schimbi hainele care și acestea pot fi contaminate și este bine să le aerisești undeva într-un loc în care, dacă le lași 24 sau 48 de ore, virusul contaminarea lor scade mult și riscul de contaminare este mult, mult mai mic. Și dacă ai posibilitatea să le fierbi este bine, dacă nu poți să le calci cun un călcător. Căldura mare mai distruge din viruși.

Reporter: Este pentru prima dată când cineva amintește, sau cel puțin eu nu am auzit ca cineva să spună că este foarte important ca atunci când ne întoarcem acasă să ne spălăm și pe față. S-a tot vorbit de spălatul pe mâini. 08.08

Virgil Musta: Da, pentru că și fața poate fi contaminată și atunci prin spălatul acesta cu apă și săpun eliminăm virușii care sunt pe față și care posibil încă nu au reușit să ne contamineze, cu care venim din exterior. Poate am fost într-o zonă mai aglomerată, unde a fost o cantitate mai mare de viruși și aceia sunt pe hainele noastre, pe față. Este important să facem acest lucru, dar dacă avem posibilitate după ce ne dezbrăcăm să facem și un duș. Practic o spălare generală a noastră reprezintă o decontaminare a noastră.

Am mai recomandat o metodă, dacă ați văzut-o și la noi la spital, pe ușile de intrare clanța este acoperită cu un tifon îmbibat în clor. Aceasta era măsura pe care am învățat-o eu când am fost student și care pe vremea respectivă se folosea, exact în zonele cu contagiozitate mare tocmai ca să creeam o decontaminare a clanțelor, aceasta fiind o suprafață posibil intens contaminată.

Consider că în această etapă a epidemiei izolat nu poți acționa, trebuie să acționăm cu toții împreună în anumite direcții pentru ca să putem limita consecințele nefaste ale acestei epidemii. Altfel, epidemia ne va răpune. Numai împreună vom reuși!