Iohannis, despre pactul pe Educaţie propus de Cioloş: O ştiruţă pe Facebook

„Eu am constatat, am spus-o și public la începutul primului meu mandat, că Educația din România are nevoie de o reformare profundă, are nevoie de o reașezare, drept pentru care am lansat proiectul „Romania Educată”. Este un proiect extrem de important, este un proiect despre viitorul Educației în România. Acest proiect este în continuare în faza de dezbatere, dezbateri care se desfășoară peste tot, iar atunci când vom avea concluziile consolidate ale proiectului „România Educată” vom ajunge, cu siguranță, în faza în care voi prezenta partidelor politice acest concept despre Educația din România și atunci sigur că va fi nevoie de un larg sprijin politic pentru a implementa ceea ce va conține conceptul „România Educată”. Acest lucru, sigur, la vremea respectivă poate să fie discutat, dacă se va folosi majoritatea din Parlament care va fi atunci sau dacă se va merge spre ceva de stilul unui pact pentru educație. Aceste lucruri sunt de o importanță deosebită și eu m-am ferit întotdeauna să aduc în discuție aceste chestiuni de importanță vitală pentru România în condiții de campanie electorală sau doar pentru a obține o „știruţă” pe Facebook.

Este important însă de subliniat în acest context că o condamnare paușală, așa cum au încercat unii ieri și alaltăieri, nu ajută pe nimeni, cum nici măsuri punctuale nu ajută sistemul, după cum am putut să vedem în ultimii ani”, a declarat Klaus Iohannis joi seară.

Dacian Cioloș i-a cerut joi președintelui Klaus Iohannis un nou pact național pentru Educație, în care ministrul de resort să nu fie schimbat timp de cinci ani, pentru a-și îndeplini obiectivele. Cioloș spune că actualul ministru al educației, Monica Anisie, nu s-ar potrivi într-un astfel de post, pentru că ar trebui să provină din afara sistemului.

„Președintele Klaus Iohannis ar trebui să inițieze un nou pact național pentru Educație, unul care să prevadă, pe lângă procentul din PIB alocat obligatoriu de guverne, și un acord între toate partidele politice pentru păstrarea aceluiași ministru la Ministerul Educației minimum cinci ani, indiferent cât de des se succed guvernele și indiferent de culoarea politică a acestora”, a afirmat Dacian Cioloș.