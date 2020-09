Irina Loghin, mesaj după ce a s-a vindecat de Covid-19: "Vă aştept să ne petrecem"

Aranjată, ca de obicei, cu părul prins, cu cercei mari, îmbrăcată în roz și cu zâmbetul pe buze, Irina Loghin își anunță fanii că abia așteaptă să revină pe scenă.

"Sunt Irina Loghin şi vă aştept cu drag, duminică, 20 septembrie, să ne petrecem cum doar noi, prahovenii, ştim. Vă iubesc!", este mesajul transmis de artistă.

Irina Loghin a fost testată pozitiv cu Covid-19

Solista de muzică populară a ajuns la Institutul „Matei Balș” din Capitală alături de soțul și fiul ei. Toți trei au fost depistați pozitiv la testarea pentru coronavirus.

Irina Loghin a spus că se simte bine și că nu are niciun simptom specific acestei boli.

„Am mers și mi-am făcut testul fără să am niciun simptom, mi-a ieșit pozitiv, am mers a doua zi la Spitalul „Matei Balș” și am repetat testul, neavând încredere în primul. Mi-a ieșit și al doilea la fel și m-am internat. Nu mi-a dispărut gust, nu mi-a dispărut miros, nu mi-a dispărut apetitul pentru mâncare, mă simt foarte bine.

Nu stau, nu zac la pat, mă plimb prin salon. Am vrut să rămân în spital să mai fac încă un test mâine. Soțul și fiul sunt și ei în spital – sunt la fel de asimptomatici ca și mine. Cred că Ciprian a luat de la mare virusul. Ei nu am am ieșit deloc, am fost destul de atentă”, a mărturisit artista.