Irina Rimes, de nerecunoscut în izolare. Artista a apărut la televizor fără pic de machiaj

Irina Rimes nu iese din casă și duce dorul scenei și publicului. Cu toate acestea, artista și-a creat un mini studio în apartament și petrece timpul compunând piese, gătind și învățând franceza.

Citește și: Irina Rimes, în lacrimi. A murit pe un pat de spital: "Te-aş mai fi vizitat o data dar n-am reuşit!"

”Nu ies afară, în rest fac de toate. Singurul lucru de care îmi este dor este scena și publicul, în rest le cam am pe toate. Mi-am făcut un studio aici, un mini studio. Mă bucur de căsuța mea de care nu m-am bucurat până acum, nu am avut timp să mă bucur. Mă simt bine că în sfârșit am timp de lucruri pe care nu aveam cum să le fac înainte” , a explicat artista.

Irina se află în autoizolare, iar acest lucru i-a făcut destul timp încât să poată găti. Acest lucru a devenit o pasiune și a reușit să facă trei feluri de mâncare într-o singură zi. Preparatele făcute de Irina sunt speciale, după rețele pe care aceasta le știe de acasă.

În mod normal mama Irinei ajungea în București o dată pe lună, însă din cauza pandemiei de coronavirus acest lucru nu a mai fost posibil.

”Suferă mama că nu poate veni la mine. I-am zis să îmi trimită niște plăcinte, dar nu poate. Mama își făcuse un obicei să vină o dată pe lună, să îmi facă mâncare, să îmi facă curățenie, să mai meargă cu mine pe ici, pe colo. Acum nu se poate, dar așteptăm” , a povestit artista.

Perioada aceasta de rapaus îi prinde bine Irinei, artista a reușit să compună mai multe piese și pregătește două albume. Unul dintre acestea va fi lansat chiar la finalul lunii aprilie, cel mai târziu începutul lunii mai.

”Perioada asta este singura perioadă în care am putut să compun non-stop, să ma axez doar pe asta. Am compus atât de mult încât am făcut un album, de fapt aproape două. O să le lansez pe amândouă anul acesta, unul dintre ele se numeste Pastila și va fi lansat cât de curând posibil, cred că la finalul lunii aprilie sau începutul lunii mai” , a declarat Irina Rimes.