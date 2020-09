Irina Tănase: Liviu Dragnea şi-a tăiat două degete cu flexul, în puşcărie, are mai multe hernii. Stă şi rezolvă sudoku

Irina Tănase, iubita lui Liviu Dragnea, a reacționat la comunicatul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor prin care instituţia a respins acuzaţiile făcute de avocata acestuia. Irina Tănase acuză ANP că nu îi permite fostului lider PSD să aibă acces la tratament medical corespunzător.

"Starea de sănătate a lui Liviu Dragnea este una foarte gravă și nu pare că se va îmbunătății prea curând, la cum merg lucrurile acum. El are niște hernii și are nevoie de un consult, pentru ca un medic să constate ce are. Are hernii cervicale care trebuie operate. Trebuiau operate anul trecut, dar a urmat campania electorală și nu a mai mers. Are și o hernie lombară.

A fost retras de la muncă pe 26 iunie. Stă 23 de ore pe zi în celulă. Când a ajuns acolo a cerut să lucreze. I s-a aprobat să lucreze la garaj. Se trezea la ora 5 dimineața, apoi merge în cameră, mă sună. Acum se trezește și stă, e singurului lucru pe care îl poate face. Mai citește, mai rezolvă un sudoku. Se uită la televizor, dar nu la știri.

Irina Tănase, reacţie dură după comunicatul ANP în cazul Dragnea: "Nimeni nu ţine cont de cererile făcute de trei luni încoace"

Cum și-a tăiat degetele cu flexul? Niște colegi i-au cerut flexul cu care el lucra. Apoi, l-a luat înapoi și l-a pus pe bancul de lucru. Colegii au vrut să îl ajute și i-au băgat flexul în priză, el nu a știut și a pornit, pentru că voia să schimbe discul. Noroc că a avut mănuși, iar tragedia a fost una limitată. Și-a secționat două degete. Problema nu s-a rezolvat. Este nevoie de o altă intervenție chirurgicală.

Are probleme la genunchi, din cauza lipsei de mișcare. Degetele de la mână sunt amorțite și nu le poate folosi. Sunt 3 probleme diferite.

Teama mea cea mai mare este să nu mai iasă de acolo. Eu vreau să iasă viu și întreg. Există multe cazuri de oameni care au intrat acolo și nu au mai ieșit. De exemplu, consulul Silviu Ionescu, judecătorul Mustață, afaceristul Dan Adamescu.

Uneori ne amuzăm de știrile care apar. El nu vede lucrurile bine, consideră că ceea ce se întâmplă în România se construiește o dictatură și că este o cumetrie generalizată, că oamenii politici sunt speriați.

Am știut că Liviu va fi condamnat înainte de sentință după ce am aflat de o discuție dintre Rovana Plumb și o doamnă secretar de stat. Rovana Plumb i-a spus doamnei: "dragă, las-o mai moale cu Dragnea pentru că va fi condamnat și nu e bine să fii etichetată". Doamna respectivă i-a spus lui Liviu și i-a și arătat ceva în acest sens. Dintre cei pe care noi îi consideram prieteni adevărați am avut puține dezamăgiri, cu câteva excepții.", a declarat Irina Tănase.

Administraţia Penitenciarelor, după acuzaţiile aduse de avocata lui Liviu Dragnea: Sistemul asigură, în condiţii legale care garantează respectarea demnităţii umane, aplicarea regimului de detenţie şi a tratamentului recuperativ nediscriminatoriu

Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) a transmis, joi, după acuzaţiile făcute de avocata lui Liviu Dragnea, că sistemul penitenciar asigură aplicarea regimului de detenţie şi de recuperare nediscriminatoriu., în mod unitar. De asemenea, ANP precizează că se asigură tratamentul recuperatoriu şi condiţii care garantează respectarea demnităţii umane.

”Sistemul administraţiei penitenciare asigură, în conformitate cu prevederile legale şi în condiţii care garantează respectarea demnităţii umane, aplicarea regimului de detenţie şi a tratamentului recuperativ în mod unitar, nediscriminatoriu, pentru toate persoanele private de libertate. Persoanele condamnate beneficiază de asistenţă medicală, tratament şi îngrijiri în mod gratuit sau contra cost, în condiţiile legii, la cerere sau ori de câte ori este necesar, conduita terapeutică fiind stabilită de personalul medical propriu sau cel al unităţilor sanitare din afara sistemului penitenciar, după caz”, a transmis, joi ANP, după acuzaţiile pe care le-a făcut avocata lui Liviu Dragnea.

ANP a mai precizat că ”dreptul la plimbarea zilnică şi cel de participare la activităţi de reintegrare socială se asigură în conformitate cu prevederile Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal”.

”Subliniem că, prin activitatea judecătorului de supraveghere a privării de libertate, desfăşurată la nivelul unităţii penitenciare, exercitarea drepturilor prevăzute de Lege pentru persoanele custodiate este permanent supusă supravegherii şi controlului legalităţii”, a mai transmis instituţia.

Avocata lui Liviu Dragnea, Flavia Teodosiu, afirmă că acesta are mai multe hernii la coloană, afecţune care s-a agravat, şi era programat la consult medical în 30 iunie. După ce în 25 iunie, discuţia cu Anca Alexandrescu a fost făcută publică, Liviu Dragnea nu a mai fost dus la spital nici până în acest moment.

În plus, fostul lider PSD a fost sancţionat administrativ şi disciplinar, deciziile comisiei din cadrul Penitenciarului Rahova fiind atacate de către avocata sa.